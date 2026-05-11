ČHMÚ spustil indikátor přívalových povodní

Aplikace indikátor přívalových (FFI) povodní je každoročně spouštěna zhruba na přelomu dubna a května, a to vždy v závislosti na možném výskytu prvních významnějších přívalových srážek.
V průběhu letošního jara se bohužel mnoho srážek nevyskytlo, a tak první, místy srážkově zajímavější epizodu, už i s možností výskytu bouřek, se očekávají až v tomto týdnu. Výstupy z FFI jsou určené pro odbornou i poučenou laickou veřejnost. Mají za cíl s předstihem informovat o potenciálu zvýšeného rizika přívalové povodně či lokálního zatopení v určité oblasti, a to na základě aktuálního nasycení území, z něhož vychází výpočet tzv. potenciálně nebezpečných srážek o dané době trvání. Pokud jsou pozorovány či očekávány nebezpečné jevy spojené s přívalovými srážkami, aplikace FFI upozorní na možný vznik lokálního zatopení či přívalové povodně na území obce s rozšířenou působností.
Nebezpečí výskytu uvedených jevů vychází z odhadu spadlých srážek na základě radarových měření, srážkoměrných pozorování, včetně krátkodobé předpovědi srážek (tzv. nowcastingu), a také aktuálního nasycení území. Velikost odtoku je počítána pomocí srážkoodtokového modelu s využitím dalších charakteristik území (sklonitost, půdní pokryv).
Ukazatel nasycení území a potenciálně rizikové srážky (ukázky z aplikace FFI na obr. 1 a 2) o době trvání 1 hodina, 3 hodiny a 6 hodin jsou počítány v denním kroku vždy k 6. hodině UTC (8:00 SELČ) a zobrazeny ve webové aplikaci, ale také v mobilní aplikaci ČHMÚ, na webu ČHMÚ a na stránkách Hlásné a předpovědní povodňové služby vždy o necelou hodinu později. Nebezpečí vyplývající z potenciálního výskytu lokálního zatopení a přívalové povodně je počítáno každých 15 minut a čas posledního výpočtu je vždy uveden přímo v aplikaci.
Popis všech hlavních procedur a funkcionalita aplikace je uvedena přímo v aplikaci FFI pod ikonkou. Je zde umístěn i odkaz na pdf soubor, kde je podrobněji popsán obsah a ovládání celé aplikace, včetně úplně nových funkcionalit. 5. května se na většině území České republiky vyskytovalo vzhledem k roční době mimořádné půdní sucho. Pokud se v nejbližších dnech vyskytnou vydatné srážky s úhrny 30 až 50 milimetrů za několik hodin, většina srážkové vody by se vsákla do půdy, a nebezpečí vzniku přívalové povodně či lokálního zatopení by bylo poměrně malé, s výjimkou urbanizovaných lokalit či špatně obhospodařovaných ploch.
