Premiér Babiš jednal v Kazachstánu o dodávkách ropy a prohloubení ekonomických vztahů

Premiér Andrej Babiš v hlavním městě Astaně jednal s prezidentem republiky Kasymem-Žomartem Tokajevem i s premiérem země Olžasem Bektenovem především o ekonomických otázkách, mimo jiné i o dodávkách ropy či uranu.
Hlavním tématem jednání s prezidentem Kazachstánu byl další rozvoj vzájemných ekonomických vztahů obou zemí, především zajištění dodávek strategických surovin. Kazachstán je lídrem regionu centrální Asie, disponuje velkým přírodním bohatstvím včetně ropy a zemního plynu či uranové rudy a nabízí mnoho příležitostí i pro české firmy. „Kazachstán je pro nás důležitý strategický partner v oblasti energetiky a nerostných surovin. Mluvili jsme spolu o možnosti dlouhodobého kontraktu na dodávky ropy, ale i o možnosti dalšího zapojení našich firem a celkovém prohloubení obchodní spolupráce. Česká republika a české firmy tu mají skvělý zvuk a potenciál dalších exportních příležitostí je obrovský. Bylo mi také velkou ctí přijmout z rukou prezidenta Tokajeva jedno z nejvyšších státních vyznamenání v Kazachstánu, Řád přátelství, moc si toho vážím,“ uvedl Babiš.
Schůzka s nejvyšším představitelem Kazachstánu byla i příležitostí k podpoře českých firem. „Osobně jsem panu prezidentovi Tokajevovi předal nabídku Aera Vodochody na dvanáct nejmodernějších českých letadel L-39 MG. Své výrobky tu nabízí i OMNIPOL, jako letouny L-410 NG,“ prohlásil premiér Babiš. V Kazachstánu v současnosti působí téměř 200 společností s českou účastí a objem obchodní výměny mezi oběma zeměmi rychle roste. Loni dosáhl 35 miliard korun.
Premiér Babiš podpořil české exportéry na česko-kazašském obchodním fóru, kterého se zúčastnilo 200 podnikatelů z obou zemí. „Je to jasný signál, že spolupráce mezi Českou republikou a Kazachstánem má konkrétní obsah a velký potenciál do budoucna,“ konstatoval premiér Babiš. Naše firmy uzavřely se svými kazašskými protějšky řadu dokumentů, mezi nimi - Memorandum o založení společného podniku mezi Teplosnab-NS a společností ZVVZ Engineering, a. s, Memorandum o porozumění mezi OMNIPOL GROUP a Ministerstvem pro mimořádné situace Republiky Kazachstán a Memorandum o porozumění mezi Exportně-úvěrovou agenturou Kazachstánu a EGAP.
Komentáře