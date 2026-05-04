1/2026

Premiér Babiš jednal v Kazachstánu o dodávkách ropy a prohloubení ekonomických vztahů

4. 5. 2026| zdroj: Vláda ČR0

niki7mcrae-city-4229352_640
zdroj: pixabay

Premiér Andrej Babiš v hlavním městě Astaně jednal s prezidentem republiky Kasymem-Žomartem Tokajevem i s premiérem země Olžasem Bektenovem především o ekonomických otázkách, mimo jiné i o dodávkách ropy či uranu.

Hlavním tématem jednání s prezidentem Kazachstánu byl další rozvoj vzájemných ekonomických vztahů obou zemí, především zajištění dodávek strategických surovin. Kazachstán je lídrem regionu centrální Asie, disponuje velkým přírodním bohatstvím včetně ropy a zemního plynu či uranové rudy a nabízí mnoho příležitostí i pro české firmy. „Kazachstán je pro nás důležitý strategický partner v oblasti energetiky a nerostných surovin. Mluvili jsme spolu o možnosti dlouhodobého kontraktu na dodávky ropy, ale i o možnosti dalšího zapojení našich firem a celkovém prohloubení obchodní spolupráce. Česká republika a české firmy tu mají skvělý zvuk a potenciál dalších exportních příležitostí je obrovský. Bylo mi také velkou ctí přijmout z rukou prezidenta Tokajeva jedno z nejvyšších státních vyznamenání v Kazachstánu, Řád přátelství, moc si toho vážím,“ uvedl Babiš.

Schůzka s nejvyšším představitelem Kazachstánu byla i příležitostí k podpoře českých firem. „Osobně jsem panu prezidentovi Tokajevovi předal nabídku Aera Vodochody na dvanáct nejmodernějších českých letadel L-39 MG. Své výrobky tu nabízí i OMNIPOL, jako letouny L-410 NG,“ prohlásil premiér Babiš. V Kazachstánu v současnosti působí téměř 200 společností s českou účastí a objem obchodní výměny mezi oběma zeměmi rychle roste. Loni dosáhl 35 miliard korun.

Premiér Babiš podpořil české exportéry na česko-kazašském obchodním fóru, kterého se zúčastnilo 200 podnikatelů z obou zemí. „Je to jasný signál, že spolupráce mezi Českou republikou a Kazachstánem má konkrétní obsah a velký potenciál do budoucna,“ konstatoval premiér Babiš. Naše firmy uzavřely se svými kazašskými protějšky řadu dokumentů, mezi nimi - Memorandum o založení společného podniku mezi Teplosnab-NS a společností ZVVZ Engineering, a. s, Memorandum o porozumění mezi OMNIPOL GROUP a Ministerstvem pro mimořádné situace Republiky Kazachstán a Memorandum o porozumění mezi Exportně-úvěrovou agenturou Kazachstánu a EGAP.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO
ORGREZ