EU zpřísňuje pravidla pro lesní reprodukční materiál

Rada EU přijala nové nařízení zlepšující kvalitu, dostupnost a sledovatelnost lesního reprodukčního materiálu (LRM), jako jsou semena a sazenice. Cílem je posílit odolnost evropských lesů vůči klimatickým změnám, škůdcům a chorobám a podpořit biologickou rozmanitost, udržitelné lesní hospodářství a ochranu genetických zdrojů.
LRM je přitom klíčovým předpokladem pro obnovu lesů, zalesňování i výsadbu nových lesních porostů napříč celou EU. Nová pravidla stanoví, že na trh smí být uváděna pouze schválená a certifikovaná semena a sazenice, jejichž kvalita a vhodnost pro výsadbu bude ověřena. Zároveň dojde k výraznému posílení sledovatelnosti – nové systémy umožní stopovat původ semen a sazenic v rámci celé EU. Nařízení také aktivně podporuje využívání materiálu odolného vůči klimatickým výkyvům a přizpůsobeného místním podmínkám.
Důležitou součástí reformy je harmonizace a zjednodušení kontrolního systému. Dosavadní pravidla byla v členských státech aplikována nejednotně, nový rámec zavádí společný a snáze uplatňovatelný postup, který usnadní přeshraniční obchod s LRM a sníží administrativní zátěž. Regulace rovněž podporuje inovace a konkurenceschopnost evropského semenářského sektoru.
Nařízení nyní musí formálně odhlasovat Evropský parlament. Po jeho přijetí bude platit přechodné období v délce pěti let, které členským státům poskytne dostatečný čas přizpůsobit více než 25 let zavedené národní praxe a implementovat nový kontrolní systém. Nová pravidla tak začnou plně platit přibližně v první polovině příštího desetiletí.
