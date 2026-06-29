Monitorovací výbor OPŽP: Program je v plném proudu, členové osobně navštívili úspěšné projekty

Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 (OPŽP), financovaného z prostředků Evropské unie, se na svém 9. zasedání zabýval aktuálním stavem realizace programu a jeho dalším směřováním. Jednání, které proběhlo ve dnech 10. a 11. června 2026 v Plzni, se účastnili zástupci Ministerstva životního prostředí, Evropské komise a dalších partnerů.
„Operační program Životní prostředí svoji funkci plní velice dobře, daří se realizovat jednotlivé projekty a naplňovat strategické cíle a indikátory. Nyní se nachází ve fázi, kdy je velká část přidělené alokace rozdělena schváleným projektům. Výzvy jsou z velké části již vyhlášeny, zbývá rozdělit jednotky miliard korun.“ uvedl vrchní ředitel sekce ekonomiky životního prostředí na MŽP Jan Kříž.
Míru využití prostředků ocenili rovněž zástupci Evropské komise, podle nichž je úroveň čerpání 94 % výborný výsledek i ve srovnání s evropským průměrem, který se pohybuje kolem 69 %. Dále zdůraznili, že je důležité, aby se i nadále udržela vysoká míra implementace a kontinuita programu. Na období 2021-2027 bylo v programu alokováno téměř 62 mld. Kč. Z toho je 53 mld. Kč již schváleno v konkrétních projektech. Aktuálně běží 13 výzev OPŽP s alokací šest mld. Kč. Žadatelé mohou čerpat prostředky nejpozději do 31. 12. 2029.
Na výboru byl také prezentován stav implementace finančního nástroje v oblasti odpadového hospodářství a další připravovaný nástroj v oblasti vodohospodářské infrastruktury. Lze předpokládat, že i v budoucím programovém období by se mohly různé typy finančních nástrojů (zvýhodněné půjčky, případně záruky) uplatňovat ve vybraných oblastech. Řeč přišla i na tzv. zjednodušené metody vykazování, které se úspěšně využívají u některých výzev zejména v oblasti přírody a krajiny.
Na závěr se zástupci výboru seznámili s vybranými úspěšnými projekty, které byly realizovány díky podpoře z OPŽP. Tři z nich si mohli účastníci prohlédnout i osobně. Prvním navštíveným projektem byla obnova biotopů v bývalém vojenském cvičišti Šlovický vrch u Dobřan. Město se ve spolupráci s nevládní organizací Juniperia stará o unikátní kus přírody, ve kterém se daří ohroženým druhům. V obci Dýšina členové monitorovacího výboru navštívili novou multifunkční sportovní halu, která slouží místní škole a veřejnosti. Jak uvedl starosta Dýšiny Jaroslav Egrmajer, budova vzniklá díky dotační podpoře je energeticky velice úsporná a využívá nejmodernější technologie.
Třetím navštíveným projektem byly Rokycany a revitalizace Rakovského potoka včetně povodňového parku. Původní regulované koryto z betonových tvárnic je nahrazené korytem kamenitým, které nabízí dobrý přístup k potoku a vytváří skvělé podmínky pro chráněného raka kamenáče, kterému se v potoce daří.
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