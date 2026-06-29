Rada EU schválila vyjednávací pozici ke zjednodušení environmentálních pravidel

Rada EU přijala svou vyjednávací pozici k návrhu zjednodušení pravidel a postupů v oblastech průmyslových emisí, oběhového hospodářství a geoprostorových dat. Návrh je součástí takzvaného balíčku Omnibus VIII a jeho cílem je snížit zbytečné administrativní náklady a zátěž při zachování vysokých standardů EU v oblasti ochrany životního prostředí.
Environmentální omnibus byl navržen v prosinci 2025 jako reakce na priority vyplývající z Draghiho zprávy o konkurenceschopnosti EU. Podle odhadů Komise by přijatá opatření mohla firmám ušetřit přibližně 1 miliardu eur ročně. Od února 2025 Komise předložila celkem deset omnibusových balíčků ke zjednodušení legislativy, přičemž roadmapa „Jedna Evropa, jeden trh“ podepsaná 24. dubna 2026 v Nikósii stanoví cíl dokončit veškerou práci na simplifikačních balíčcích do konce roku 2027.
Konkrétně návrh upravuje nařízení o bateriích a odpadních bateriích — zejména snižuje nadbytečné požadavky na podávání zpráv a zjednodušuje požadavky na odnímatelnost a vyměnitelnost baterií pro lehké dopravní prostředky. Nařízení o průmyslovém emisním portálu (IEPR) zjednodušuje vykazování pro provozovatele živočišné výroby a akvakultury.
V oblasti geoprostorových dat se navrhuje sladění technických datových požadavků směrnice INSPIRE s požadavky směrnice o otevřených datech. Toto sladění má v praxi snížit náklady na dodržování předpisů pro veřejné orgány a usnadnit přístup k hodnotným geoprostorovým datovým souborům jak veřejným, tak soukromým uživatelům.
S ohledem na silné výhrady většiny členských států a nadcházející komplexní přezkum rámců rozšířené odpovědnosti výrobců (EPR) v rámci zákona o oběhovém hospodářství, očekávaného na podzim 2026, byla jednání Rady o dvou posledních návrzích týkajících se EPR přerušena. Práce na nařízení o environmentálních posouzeních budou pokračovat s cílem dosáhnout vyjednávací pozice i k tomuto návrhu.
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