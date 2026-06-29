Česko čelí historické vlně veder. MŽP a ČHMÚ apelují na extrémní opatrnost a varují před rizikem požárů

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal historicky poprvé výstrahu před extrémními teplotami na dva dny po sobě – na sobotu i neděli. Nadcházející víkend přinese vlnu veder, která s vysokou pravděpodobností překoná dosavadní národní rekord 40,4 °C. Ministerstvo životního prostředí proto vyzývá občany k obezřetnosti a důslednému dodržování bezpečnostních zásad. Varuje také před vysokým rizikem vzniku požárů.
Do České republiky proudí mimořádně horký a suchý vzduch. Situaci navíc umocňuje fakt, že je konec června, dny jsou nejdelší v roce, což znamená maximum slunečního svitu. Současná situace tak může překonat dosavadní rekord z roku 2012, kdy byla v Dobřichovicích naměřena nejvyšší teplota v historii České republiky – 40,4 °C.
Nejvyšší teploty se očekávají zejména v Polabí, Poohří, středních Čechách a jižní Moravě. V těchto oblastech trvají tropické dny (nad 30 °C) bez přestávky již od 18. června. Vedra navíc doprovodí tropické noci, kdy teplota neklesne pod 20 °C, místy ani pod 25 °C. Právě nedostatečné ochlazení během noci významně zvyšuje zdravotní rizika především pro seniory, malé děti, chronicky nemocné a osoby pracující venku.
Dlouhodobá data potvrzují, že vlny veder jsou v důsledku změny klimatu stále častější a intenzivnější. Od 60. let minulého století vzrostla průměrná teplota v České republice přibližně o 2 °C, letní teploty zhruba o 3 °C a počet tropických dnů se oproti minulosti přibližně ztrojnásobil.
„Současná vlna vysokých teplot znovu připomíná, že na extrémní výkyvy počasí musíme být lépe připraveni. Dá se očekávat, že období extrémních veder budou přicházet častěji, trvat déle a představovat větší zátěž pro zdraví lidí, krajinu i ekonomiku. Proto jsou pro nás adaptační opatření prioritou – od výsadby stromů a rozšiřování zeleně ve městech přes zadržování vody v krajině až po proměnu veřejného prostoru tak, aby se nepřehříval. Každé vysazené stromořadí, obnovený mokřad nebo zelená střecha pomáhají snižovat dopady extrémních teplot a zvyšují odolnost našich měst i obcí vůči měnícímu se klimatu,“ říká ministr životního prostředí Igor Červený.
Důležité základní zásady pro zvládnutí extrémních teplot:
- Vyhýbejte se pobytu na slunci nebo v rozpálené zástavbě.
- Přísně dbejte na dodržování pitného režimu se zvýšeným přísunem NEALKOHOLICKÝCH nápojů (včetně doplňování minerálů).
- Zcela se vyhýbejte vyšší fyzické/psychické zátěži, zejména v době maximálních teplot.
- Větrejte jen v chladnější části dne (během noci a brzy ráno). Pokud můžete, zatáhněte po vyvětrání žaluzie, rolety, závěsy.
- Nikdy nenechávejte děti nebo i zvířata v zaparkovaných automobilech.
- Nastavte klimatizace v místnostech nebo autech tak, aby organismus nebyl vystaven příliš velkému tepelnému šoku při přechodech ven nebo dovnitř – rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou by neměl přesahovat 5 až 8 °C.
- Vyhněte se rychlému ochlazení skokem do vody.
- V případě zdravotních problémů neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
Aktuální vlna veder může kromě zdravotních komplikací způsobit také problémy v dopravě, energetice, zemědělství či průmyslu. Vysoké teploty mohou deformovat silniční povrchy i železniční koleje, zvyšovat spotřebu elektřiny a komplikovat provoz řady služeb. Kvůli suchému a horkému počasí se také zvyšuje riziko možných požárů. Proto také apelujeme na obezřetnost při pohybu v přírodě a vyzýváme návštěvníky zejména národních parků a chráněných území, aby dodržovali platná pravidla při manipulaci s otevřeným ohněm.
Ministerstvo životního prostředí bude situaci i nadále monitorovat ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem a doporučuje veřejnosti průběžně sledovat aktuální výstrahy a předpovědi počasí.
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