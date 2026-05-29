Mezi SVJ v Česku roste zájem o sdílení elektřiny. Počet zapojených bytových domů překonal tisícovku

Elektroenergetické datové centrum (EDC) eviduje v České republice ke konci dubna již 1057 bytových domů sdílejících elektřinu. Jde o druhou nejpočetnější skupinu sdílení z celkových 25 721 a zároveň jedinou, která v rámci komunitní energetiky nemusí platit poplatek za distribuci elektřiny. To podle EDC zrychluje návratnost investic SVJ do fotovoltaiky a podporuje další rozvoj sdílení energie v této skupině.
„Bytové domy sdílejí zpravidla elektřinu ze solární elektrárny na vlastní střeše a jsou proto logicky osvobozeny od platby za distribuci. Oproti jiným sdílejícím skupinám tak mohou SVJ ušetřit až 40 % celkových nákladů na elektřinu. Pro maximální efekt je však zásadní správné nastavení takzvaného alokačního klíče, tedy rozdělení sdílené elektřiny mezi jednotlivé bytové jednotky,“ uvedl Pavel Šunda, generální ředitel EDC.
Podle něj není vhodné jednoduše rozdělit sdílenou elektřinu mezi bytové jednotky rovnoměrně, protože každý byt má rozdílnou dobu spotřeby. Jiné množství elektřiny a v jinou denní dobu potřebují rodiny s dětmi předškolního věku, lidé pracující z domova, senioři nebo domácnosti, kde jsou dospělí přes den standardně v práci a děti ve škole. Pokud nastavení sdílení co nejlépe kopíruje reálnou spotřebu jednotlivých domácností v průběhu dne, může bytový dům maximálně využít vlastní výrobu, a tedy snížit množství elektřiny, která by jako nevyužitá odešla do sítě.
„Další úsporu pak samozřejmě generuje nulová cena za vlastní elektřinu, kterou nemusejí nakupovat od obchodníka. Kombinace těchto efektů tak dělá z bytových domů skupinu s nejrychlejší návratností investice do fotovoltaiky,“ informoval P. Šunda a dodal: „Bytové domy jsou navíc pro sdílení elektřiny vhodným prostředím. Jednotlivé domácnosti jsou totiž už součástí daného objektu, a proto zde odpadá jinde nezbytná fáze spojená s hledáním vhodných odběrných a výrobních míst.“
Ke konci dubna evidovalo EDC celkem 42 954 zájemců o sdílení elektřiny. Mezi ty patří kromě domácností v bytových domech také tzv. aktivní zákazníci (24 485), kteří nejčastěji sdílejí v režimu „sám sobě“, a energetická společenství (179). Ta mohou sdílet elektřinu mezi až tisíc odběrných míst a jsou proto vhodnou formou pro velké podnikové areály nebo obce.
„Nové registrace přijímáme kontinuálně u všech skupin sdílení již téměř dva roky. Trvalý zájem a reálné využívání potvrzuje i výrazný nárůst sdílené elektřiny, která v dubnu opět překonala dosavadní maximum a dosáhla téměř 16 GWh. Celkem si pak Češi od zahájení sdílení vyměnili už více než 95 GWh elektřiny. To pro představu odpovídá roční spotřebě zhruba 32 000 domácností, tedy městu velikosti Kladna,“ uzavřel P. Šunda.
