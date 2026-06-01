PPWR stanovuje nové cíle, klíčová pravidla ale stále chybějí

Evropská regulace obalů prošla za poslední desetiletí zásadní proměnou. Směrnice z roku 1994, která po desetiletí určovala pravidla pro nakládání s obalovými odpady, byla v lednu 2025 nahrazena přímo účinným nařízením — Regulation (EU) 2025/40, zkráceně PPWR.
Rozdíl není jen formální. Zatímco směrnici musely členské státy nejprve zapracovat do národní legislativy, nařízení platí přímo a okamžitě pro každou firmu, která uvádí obaly na trh EU — bez ohledu na to, zda je výrobce, dovozce nebo distributor. Tento posun zásadně mění odpovědnost: přechází z úrovně státu na úroveň jednotlivých podniků.
Co PPWR konkrétně požaduje
Cíle nařízení jsou legitimní a sdílené: méně obalového odpadu, více cirkularity, zdravější životní prostředí. Otázka není, zda tyto cíle sledovat, ale za jakých podmínek a v jakém časovém rámci. PPWR ukládá firmám celou řadu konkrétních povinností. Veškeré obaly uváděné na trh EU musí být recyklovatelné nebo znovupoužitelné, přičemž plastové obaly musí splňovat minimální podíl recyklovaného obsahu. Každý výrobce, dovozce i distributor je povinen vystavit prohlášení o shodě pro každý typ obalu. Nařízení rovněž zakazuje nadměrné balení, dvojité stěny a falešná dna, zavádí nové harmonizované označování obalů (od roku 2028) a rozšiřuje odpovědnost výrobce na celý životní cyklus obalu v rámci systému EPR.
Datum je blízko, jasné instrukce stále chybí
Nařízení vstoupilo v platnost v únoru 2025. Většina klíčových povinností se začne aplikovat od 12. srpna 2026 — tedy za necelé tři měsíce. Firmy přitom stojí před paradoxem: mají zavádět systémy, předesignovat obaly a vystavovat právně závazná prohlášení o shodě, aniž by měly jasno, jak to má správně vypadat. Komise sice zveřejnila návrh výkladového pokynu, ten je ale stále neoficiální a řadu zásadních otázek neřeší. Dosud není stanovena metodika měření PFAS látek v obalech určených pro kontakt s potravinami. Postup posuzování shody zůstává nejasný. Chybí prováděcí akty nezbytné k praktické aplikaci řady povinností. A firmy stále nevědí, jak přesně prokázat recyklovatelnost svých obalů v praxi — tedy splnit jednu z nejzákladnějších podmínek nařízení.
Česká reakce: volání po posunutí termínu
Nejasnosti kolem PPWR rezonují napříč českým podnikatelským prostředím. Hospodářská komora České republiky a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) se připojily k pan-evropské výzvě k odložení termínu aplikace nařízení. Nejde o odpor vůči regulaci jako takové — jde o požadavek, aby regulace byla proveditelná. Legislativa bez funkčních prováděcích nástrojů totiž nevyřeší ani ekologický problém, ani nevytvoří fungující trh. Během pár dnů od spuštění iniciativy se k výzvě přidalo přes 320 asociací, federací a firem z celé Evropské unie. Každý den jich přibývá.
Co bude dál
PPWR je součástí dlouhodobé transformace evropského trhu směrem k oběhovému hospodářství. Firmy, které se začnou připravovat nyní, budou mít v roce 2030 a dál jasnou konkurenční výhodu. Zároveň platí, že příprava na tak rozsáhlé změny – redesign obalů, nastavení reportingových procesů, prověření celého dodavatelského řetězce vyžaduje čas a jasné zadání. Česká republika a její podnikatelé nejsou sami, kdo upozorňuje, že tempo implementace neodpovídá realitě trhu. Výzvou pro nadcházející měsíce zůstává: dosáhnout na evropské úrovni buď odložení termínu, nebo vydání závazných prováděcích aktů dostatečně včas, aby měly firmy šanci skutečně splnit to, co se po nich žádá.
