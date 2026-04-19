Monitoring průmyslové ekologie | 11. - 17. 4. 2026

MONITORING 11. - 13. 4. 2026
Legislativa:
Energetický regulační úřad navrhuje novelu vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou
| Prumyslovaekologie.cz |
Energetický regulační úřad připravil novelu vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, která reflektuje proměny energetického sektoru v posledních letech.
Odpady:
Evropská komise prověřuje pravidla pro radioaktivní odpad
| Prumyslovaekologie.cz |
Evropská komise zahájila komplexní hodnocení legislativního rámce pro nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem. Cílem je zjistit, zda stávající směrnice odpovídají současným potřebám.
Recyklace elektroodpadu v krajích: V přepočtu na obyvatele kraluje Olomoucký kraj
| Komunalniekologie.cz |
Kolektivní systém Elektrowin pravidelně analyzuje efektivitu zpětného odběru vysloužilého elektroodpadu. Data za rok 2025 ukazují, že nejlidnatější regiony dominují v absolutních objemech.
Čipování popelnic: odpady pod kontrolou má stále více obcí na Hranicku
| Hranickydenik.cz |
Stále více obcí na Hranicku zavádí moderní systém svozu komunálního odpadu založený na čipování popelnic. V praxi to funguje tak, že každá odpadová nádoba je vybavena čipem, který při vývozu zaznamenává, kolik odpadu domácnost produkuje.
11 starostů a 2400 podpisů proti spalovně odpadu u Temelína. ‚Počet signatářů bude narůstat,‘ říká výbor
| iROZHLAS.cz |
Starostové 11 měst a obcí v okolí Temelína na Českobudějovicku budou proti plánované spalovně nebezpečného odpadu v Hůrce u Temelína postupovat společně.
Ovzduší:
ČHMÚ vydal předpověď. Do Česka míří saharský prach, z oblohy může padat „krvavý“ déšť
| iDNES.cz |
Během noci na neděli se do Česka bude ve vyšších vrstvách atmosféry dostávat saharský prach, vydrží minimálně do začátku příštího týdne. Na síti X to v sobotu uvedl Český hydrometeorologický ústav.
Energie:
Technologická diverzita geotermální energie a její role v dekarbonizaci teplárenství
| Prumyslovaekologie.cz |
Geotermální energie patří mezi stabilní a nízkoemisní zdroje, které mohou sehrát významnou roli při transformaci teplárenství po odchodu od uhlí. V sérii několika článků se budeme věnovat výhodám i limitům tohoto zdroje.
AKU-BAT: Bez rozvoje větrné energetiky a akumulace bude Česko ztrácet v cenách elektřiny i energetické bezpečnosti
| Prumyslovaekologie.cz |
Česká republika potřebuje urychlit rozvoj větrné energetiky a současně odstranit zbývající bariéry pro bateriová úložiště. Bez kombinace nových obnovitelných zdrojů, akumulace a flexibility hrozí další rozevírání cenových nůžek mezi Českem a Evropou.
Lidem zdražují energie kvůli Trumpovi a Putinovi, mám toho dost, řekl Starmer
| Echo24.cz |
Britům zdražují energie kvůli krokům amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského vůdce Vladimira Putina, s čímž je třeba skoncovat. Nezvykle kritickou poznámku na Trumpovu adresu pronesl britský premiér Keir Starmer.
Okamura: Česko by mělo kvůli cenám energií znovu hledat zdroje i v Rusku
| oEnergetice.cz |
Řešením vysokých cen energií a pohonných hmot by bylo odebírání plynu a ropy z Ruska. Česko by tak mělo znovu diverzifikovat své zdroje a zajistit svou energetickou bezpečnost. Uvedl to předseda Sněmovny Tomio Okamura.
„K normálu se hned tak nevrátíme.“ Jak EU vymyslela na velkou krizi malé reaktory
| iDNES.cz |
Evropa se propadá do energetické krize, srovnatelné s ropným šokem z první poloviny 70. let. Z Bruselu už zní doporučení, aby lidé méně létali, méně jezdili autem a nejlépe pracovali z domova.
Voda:
Elektrárna Slapy je po téměř roce znovu v plné síle, skončila výměna rychlouzávěru jednoho ze soustrojí
| Komunalniekologie.cz |
Ve středu obnovilo dodávku do energetické sítě soustrojí TG3 vodní elektrárny Slapy, a důležitý prvek energetické části Vltavské kaskády je tak opět v plné síle.
Proces napouštění nádrže Harcov v Liberci byl zahájen
| Komunalniekologie.cz |
Rekonstrukce vodního díla Harcov byla dokončena k závěru března a po úspěšném vykonání všech potřebných zkoušek byl započat proces plnění nádrže.
Na naši vodu se můžete stoprocentně spolehnout
| iDNES.cz |
Rozhovor s Adamem Fendrychem, provozním ředitelem Vodovodů a kanalizací Pardubice.
Nelegální přípojka kontaminovala vodu ve Vodňanech
| Vodarenstvi.cz |
Zakalená voda a zdravotní komplikace trápily na přelomu března a dubna obyvatele Zahradní ulice ve Vodňanech. Příčinou byla nelegální přípojka, která kontaminovala veřejný vodovod.
Životní prostředí a ekologie:
Liberecký kraj podpoří oslavy 50 let chráněných krajinných oblastí Lužické hory a Kokořínsko – Máchův kraj
| Komunalniekologie.cz |
Liberecký kraj podpoří částkou 150 tisíc korun projekt připomínající 50. výročí vyhlášení chráněných krajinných oblastí Lužické hory a Kokořínsko – Máchův kraj.
Turek chce i nadále jezdit na unijní rady, chystá se i hlasovat
| CT24.cz |
Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek plánuje dál jezdit místo šéfa resortu Igora Červeného na jednání Rady ministrů životního prostředí. Argumentuje stanoviskem jednoho z odborů úřadu, které podle něj umožňuje i hlasovat.
Pokuta pět milionů pro firmu Energoaqua v kauze otravy řeky Bečvy platí
| Novinky.cz |
Ministerstvo životního prostředí potvrdilo pokutu ve výši pěti milionů korun pro rožnovskou společnost Energoaqua v kauze otravy řeky Bečvy. Vysokou sankci jí uložila na konci loňského roku Česká inspekce životního prostředí, firma se proti ní odvolala.
Blokáda Hormuzského průlivu ovlivňuje jihočeské zemědělce. Ti začali víc využívat živočišná hnojiva
| iROZHLAS.cz |
Blokáda Hormuzského průlivu zasahuje také trh s dusíkatými hnojivy. Jejich ceny se zvýšily až o desítky procent. Zemědělci je mohou částečně nahradit živočišnými hnojivy.
Průmysl:
Krize na Blízkém východě dopadá na více jak 93 % českých firem negativně. Nejčastěji přes dražší energie a materiály
| Prumyslovaekologie.cz |
Eskalace napětí na Blízkém východě se negativně promítla do podnikání. V bleskovém šetření Hospodářské komory firmy nejčastěji zmiňují růst cen energetických vstupů a pohonných hmot a zdražování materiálů a komponent.
Dražší letenky a méně spojů. Výkyvy cen paliva dusí letecký průmysl
| Aktualne.cz |
Vlna nejistoty zasáhla letecký průmysl v důsledku prudkých výkyvů cen ropy a leteckého paliva. Pro cestující po celém světě to znamená vyšší poplatky a méně leteckých spojení na výběr.
