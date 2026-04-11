Energetický regulační úřad navrhuje novelu vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou

Energetický regulační úřad připravil novelu vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, která reflektuje proměny energetického sektoru v posledních letech. Hlavním cílem změn je systematicky začlenit flexibilitu do fungování trhu a vytvořit pro ni jasný regulatorní rámec.
Novela rozšiřuje stávající úpravu tak, aby vedle samotných dodávek elektřiny zohledňovala také její flexibilní řízení. To je klíčové zejména s ohledem na rostoucí podíl obnovitelných zdrojů a potřebu vyrovnávat výkyvy mezi výrobou a spotřebou. Významnou roli v tomto procesu nově sehrávají agregátoři, kteří sdružují menší výrobny, zařízení pro ukládání energie nebo odběrná místa a umožňují jejich společné zapojení do poskytování podpůrných služeb.
Podstatná část novely se zaměřuje na práci s daty. Dochází k podrobnějšímu vymezení postupů pro registraci zařízení schopných poskytovat flexibilitu i pro evidenci tzv. výchozích diagramů dodávky nebo odběru elektřiny, které slouží jako referenční základ pro vyhodnocení skutečného chování zařízení. Klíčovou roli v tomto systému má nově datové centrum, které zajišťuje nejen registraci a správu technických údajů, ale také samotné přiřazování těchto diagramů a zohlednění aktivace flexibility při vyhodnocování dat.
Změny se dotýkají i toku informací mezi jednotlivými účastníky trhu. Novela zpřesňuje pravidla pro sdílení dat mezi operátorem trhu, provozovatelem přenosové soustavy a dalšími subjekty, včetně stanovení konkrétních lhůt pro jejich předávání. Současně klade větší důraz na jejich správnost, protože nekvalitní nebo neúplná data mohou vést až k dočasnému omezení možnosti poskytovat flexibilitu.
