AKU-BAT: Bez rozvoje větrné energetiky a akumulace bude Česko ztrácet v cenách elektřiny i energetické bezpečnosti

Česká republika potřebuje urychlit rozvoj větrné energetiky a současně odstranit zbývající bariéry pro bateriová úložiště. Bez kombinace nových obnovitelných zdrojů, akumulace a flexibility hrozí další rozevírání cenových nůžek mezi Českem a Evropou, vyšší tlak na elektrizační soustavu i ztráta konkurenceschopnosti. Shodli se na tom hosté nové epizody odborného podcastu AKUCAST, který připravuje Asociace AKU-BAT.
Debata se zaměřila na aktuální stav větrné energetiky v Česku, problémy s povolováním a připojováním, význam akceleračních zón i na praktické zkušenosti s hybridními projekty, které kombinují větrné elektrárny, fotovoltaiku a bateriová úložiště. „Bez výrazného navýšení větru, fotovoltaiky a flexibilních kapacit bude rozdíl mezi cenami elektřiny v České republice a v Evropě růst. Toto tvrzení nezaznívá jen od nás a dalších oborových asociací, ale zaznívá na energetických konferencích i ze stran velkých energetických společností typu ČEZ apod.,“ říká Jan Fousek, výkonný ředitel Asociace AKU-BAT.
Podle Martina Sedláka, programového ředitele Svazu moderní energetiky, má Česko sice správně nastavené cíle, ale zaostává v jejich realizaci. „Česko je zatím na chvostu Evropy ve využití obnovitelných zdrojů. Zásadní je, aby plánovaný výkon nezůstal jen v tabulkách a strategiích, ale promítl se do reálných projektů. Klíčem bude dohoda s obcemi a schopnost ukázat konkrétní přínosy větrné energetiky pro místní obyvatele,“ uvedl Sedlák. Důležitou roli podle něj sehrají kraje a za klíčové považuje nastavení kvalitnější komunikace s veřejností.
Význam bateriových úložišť ilustroval Ivo Apfel, zástupce společnosti TESLA Energy Storage, která je členem představenstva Asociace AKU-BAT, na příkladu lokality Žipotín. Právě zde vzniklo první propojení bateriového úložiště a větrné turbíny v Česku: větrná elektrárna o výkonu 4,2 MW, fotovoltaika 2 MWp, bateriové úložiště o výkonu 3 MW a kapacitě 6,7 MWh rozdělené do tří samostatně řiditelných částí. „BESS v kombinaci s fotovoltaikou nebo větrníky už není jen vhodným doplňkem. Stává se téměř nutností, pokud nechceme dál zvyšovat tlak na distribuční a přenosovou síť,“ řekl Apfel. Podle něj navíc dává smysl u části projektů začínat právě baterií, protože tu lze dnes realizovat výrazně rychleji než samotnou větrnou elektrárnu.
Hosté se shodli také na tom, že další rozvoj větrné energetiky bude záviset nejen na legislativě, ale i na důvěře obcí. Těm podle nich nepomůže abstraktní debata o transformaci energetiky, ale především srozumitelné vysvětlení lokálních přínosů – od stabilnějších nákladů na energii přes nové příjmy do obecních rozpočtů až po možnost budoucího zapojení komunitní energetiky. „Vyrobená elektřina by se měla ideálně spotřebovat co nejblíž k výrobně. Pokud ji ale v danou chvíli nelze využít, baterie umožní její dodávku posunout v čase, což pomáhá spotřebitelům i síti,“ shrnul Apfel.
Celý díl si můžete poslechnout zde: https://youtu.be/AsBaxWsIVgg
