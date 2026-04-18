Energetici v Dukovanech plánovaně odstavili čtvrtý výrobní blok

Energetici v Jaderné elektrárně Dukovany zahájili v pátek 17. dubna plánovanou odstávku čtvrtého výrobního bloku. Důvodem jsou pravidelné kontroly zařízení, výměna paliva a rozsáhlá údržba a modernizace technologických systémů.
Snižování výkonu bloku začalo během pátku, následně operátoři odpojili blok od přenosové soustavy. Výrobu elektrické energie v nadcházejícím období zajistí zbývající energetické zdroje, včetně zbývajících jaderných bloků. Už na konci minulého týdne přitom energetici úspěšně ukončili plánovanou odstávku druhého výrobního bloku Jaderné elektrárny Temelín.
Mimořádně rozsáhlý rozsah prací
Odstávka čtvrtého bloku elektrárny Dukovany patří mezi technicky náročnější. Energetici během ní zvládnou 57 významných technických akcí.
Mezi klíčové práce patří:
- Vyvezení a nová konfigurace aktivní zóny reaktoru, spojená s výměnou 78 palivových souborů,
- kontrola vnitřní části tlakové nádoby reaktoru pomocí modulárního kontrolního systému,
- zkoušky bezpečnostních systémů, včetně hydroakumulátorů a čerpadel,
- revize a údržba hlavních uzavíracích armatur a zpětných klapek,
- čištění parogenerátoru PG43 ve spolupráci se zahraničním specialisty
- a rozsáhlé stavební práce na části vtokového objektu chladicího systému.
„Rozsah prací odpovídá tomu, že jde o odstávku s nadstandardním objemem kontrol a investičních zásahů. Na reaktoru, v elektrických systémech i na doprovodných technologických zařízeních budou práce probíhat nepřetržitě,“ říká Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.
Bezpečnost a dlouhodobý provoz
Na odstávce se bude podílet několik tisíc pracovníků z řad kmenových zaměstnanců i dodavatelských firem. Celkově energetici naplánovali více než 18 000 pracovních příkazů. U klíčových činností mají připravené detailní postupy řízení rizik a akční plány.
„Odstávky jsou nezbytnou součástí bezpečného a spolehlivého provozu jaderných elektráren. Spolu s výměnou paliva nám dávají prostor na kontroly, údržbu a modernizaci zařízení pro zajištění dlouhodobého bezpečného provozu,“ doplňuje člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek. Ukončení odstávky a návrat bloku k výrobě bude záviset na výsledcích provedených testů a kontrol. Její délka odpovídá rozsahu prací a předběžně je naplánována na více než 70 dnů.
Prodloužené palivové kampaně v jaderných elektrárnách ČEZ
Jaderné elektrárny Skupiny ČEZ v uplynulých letech postupně přešly na prodloužené palivové kampaně. V Dukovanech je od roku 2024 standardem šestnáctiměsíční palivová kampaň, kdy provoz bloků mezi odstávkami trvá čtrnáct měsíců a následuje více než měsíční odstávka. Přechod na delší, konkrétně osmnáctiměsíční palivovou kampaň, letos dokončí i Temelín.
V jeho případě to znamená šestnáct měsíců provozu a přibližně dva měsíce odstávky. Druhý blok temelínské elektrárny v tomto režimu už pracuje, první blok do cílového stavu delší palivové kampaně přejde na podzim letošního roku. Cílem těchto změn je zvýšení celkové výroby elektřiny, efektivnější využití jaderného paliva a nižší zatížení technologie díky stabilitě provozních parametrů.
Komentáře