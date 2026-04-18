Dodávka plynových kotlů na trh v České republice v roce 2025

Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) připravilo dílčí statistickou informaci o vývoji dodávek plynových kotlů na český trh v letech 2017-2025.
Na základě statistického šetření byly odhadnuty následující hodnoty dodávky plynových kotlů do výkonu 50 kW, určených k vytápění a ohřevu teplé vody především v domácnostech. V roce 2025 bylo na tuzemský trh dodáno necelých 75 tis. kusů plynových kotlů do výkonu 50 kW. V porovnání s rokem 2024 došlo k poklesu o 9 %. Podíl instalací plynových kotlů na nově dokončených bytech v rodinných a bytových domech na celkovém počtu zkolaudovaných bytů činil v roce 2024 31,5 %.
Komentáře