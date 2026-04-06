Letošní APROCHEM bude ve znamení managementu rizik a prevence průmyslových havárií nejen v ochraně obyvatelstva

4. 4. 2026| autor: Győrög Štefan, organizační výbor APROCHEM0

Geopolitická situace posledních let staví krizové manažery na všech úrovních před nové výzvy. Ty zahrnují například aktualizovanou Koncepci ochrany obyvatelstva, uplatnění poučení z nedávných havárií, těsnější propojení prevence závažných havárií s krizovým řízením, nutnost posilování energetické bezpečnosti či zvýšené nároky na kyberbezpečnost a na vypracovávané bezpečnostní dokumentace. Konference APROCHEM, která se konaná 22.-23. 4. 2026 v Hustopečích, nabídne příklady správné praxe pro úspěšné zvládnutí těchto výzev.

Součástí letošní konference, určené nejen rizikovým manažerům a specialistům prevence závažných havárií, je také kurz průběžného vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. V tomto duchu byl sestaven i odborný program, který zahrnuje 23 přednášek rozdělených na část základní a nadstavbovou. Kurz je díky akreditaci pořadatele započitatelný do povinného vzdělávání úředníků.

Základní část

Příprava novelizace zákona o prevenci závažných havárií, zahájená již v roce 2025 a předpokládající následnou úpravu dalších souvisejících právních předpisů, byla odložena. Důvodem je avizované ukončení účinnosti zákona o jednotném environmentálním stanovisku v letošním roce a současně probíhající legislativní proces spojený s přijetím nového stavebního zákona. Potřebný ucelený přehled platných národních a unijních právních předpisů v oblasti prevence závažných havárií (PZH) nabídne jeden z prvních příspěvků. Ten účastníky navede také na navazující dvoudílnou přednášku, zaměřenou na nakládání s bezpečnostní dokumentací a její označování příslušným stupněm utajení.

Příspěvky zaměstnanců Národního bezpečnostního úřadu objasní mimo jiné hlavní principy právní úpravy ochrany utajovaných informací, formální a materiální znaky utajované informace, jednotlivé druhy jejího zajištění a podmínky přístupu k těmto informacím. Zároveň budou představeny náležitosti utajovaného dokumentu a jeho typové vzory, včetně způsobů jeho přepravy, přenášení, ukládání a vyřazování.

Na tuto část programu naváže přednáška zástupce Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., který prostřednictvím svých pracovníků zpracovávajících posudky bezpečnostních dokumentací již zahájil přípravy k získání příslušných oprávnění pro nakládání s utajovanými dokumenty ve stupni utajení „Vyhrazené“. Příspěvek poskytne informace o aktuální činnosti odborného pracoviště ústavu v oblasti PZH.

O prevenci závažných havárií jako o klíčovém pilíři ochrany obyvatelstva a infrastruktury pojedná přednáška Ústavu ochrany obyvatelstva UTB ve Zlíně. Zaměří se na synergické zapojení všech účastníků procesu – provozovatelů, složek integrovaného záchranného systému, krajských samospráv, obcí i veřejnosti.

Problematika možných pochybení člověka a vlivů lidského faktoru na nárůst počtu průmyslových havárií bude předmětem společné přednášky České inspekce životního prostředí a Krajského úřadu Středočeského kraje.

Zástupce Policejní akademie ČR představí analýzu a hodnocení aktuální situace v oblasti prevence závažných chemických havárií a průmyslové chemické bezpečnosti. Cílem je navrhnout nová či vylepšená bezpečnostní a další účinná opatření, která přispějí ke zvýšení úrovně prevence, posílení samotné průmyslové chemické bezpečnosti a tím i k vyšší ochraně obyvatelstva.

Nadstavbová část

Tato část konference nabídne účastníkům další odborné přednášky, které svým obsahem doplňují, rozpracovávají a rozšiřují témata uvedená v předchozím programu. Z rozsáhlého přednáškového bloku lze pro ilustraci uvést například tato témata: Implementace MITRE ATT&CK pro průmyslové řídicí a kontrolní systémy (ICS) v kontextu objektů SEVESO III: nové výzvy pro kritickou infrastrukturu; Závěry a zkušenosti z velkých mimořádných událostí v Olomouckém kraji; Havárie na území ve správě Povodí Moravy; Od ropovodů k energetické bezpečnosti: MERO ČR, a.s., jako klíčový prvek stabilních dodávek v proměnlivé geopolitické realitě; Stárnutí systému řízení bezpečnosti jako projev organizačního stárnutí: poučení z havárií. Mezi přednášejícími se objeví například odborníci ze společností a institucí MERO ČR, a.s., Policejní akademie ČR v Praze, VŠB – TU Ostrava, ČVUT v Praze, Technické univerzity ve Zvolenu, Mendelovy univerzity či Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.

Proč se zúčastnit?

Zaměření konference, její program i odborná připravenost opět zaručují nejen přísun aktuálních informací, ale také vzájemnou výměnu zkušeností mezi účastníky. K účasti proto srdečně zveme všechny zainteresované. Další přidanou hodnotou pro účastníky z řad úředníků územních samosprávných celků je získání osvědčení o absolvování průběžného vzdělávání.

Program a registrace

Konference se uskuteční ve dnech 22.–23. dubna v Hustopečích u Brna. Kompletní program včetně souhrnů všech příspěvků a registračního formuláře je k dispozici na stránkách TVIP. Těšíme se na setkání s vámi.

