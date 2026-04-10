Evropská komise prověřuje pravidla pro radioaktivní odpad

Evropská komise zahájila komplexní hodnocení legislativního rámce pro nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem. Cílem je zjistit, zda stávající směrnice odpovídají současným potřebám energetiky, medicíny i průmyslu, a identifikovat prostor pro snížení administrativní zátěže.
Vzhledem k plánovanému rozvoji jádra v EU, kde má instalovaný výkon do roku 2050 vzrůst na přibližně 109 GWe, nabývá bezpečné nakládání s odpadem na strategickém významu. Hodnocení se proto zaměřuje na efektivitu dvou klíčových norem: směrnice o radioaktivním odpadu a směrnice o jeho přepravě. Obě směrnice jsou v platnosti již řadu let a Komise nyní prověřuje, zda stále plní svůj účel v dynamicky se měnícím prostředí.
Dosavadní prověrky totiž odhalily nedostatky v některých vnitrostátních programech, ať už jde o neaktuální odhady nákladů, nebo chybějící dlouhodobé politiky pro všechny druhy odpadu. Nová iniciativa má tyto mezery pojmenovat a připravit půdu pro budoucí politická rozhodnutí, která by mohla vést k modernizaci sekundárního právního rámce Euratomu.
Odborná veřejnost, průmyslové subjekty i vědecké instituce se mohou do procesu aktivně zapojit skrze portál „Podělte se o svůj názor“. Výzva k předložení faktických podkladů poběží čtyři týdny a následná veřejná konzultace potrvá dvanáct týdnů, přičemž příspěvky lze podávat ve všech úředních jazycích EU včetně češtiny. Celý proces hodnocení bude probíhat v průběhu roku 2026.
