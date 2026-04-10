1/2026

Evropská komise prověřuje pravidla pro radioaktivní odpad

10. 4. 2026| zdroj: Hospodářská komora ČR0

rabedirkwennigsen-nuclear-waste-1471361_640
zdroj: pixabay

Evropská komise zahájila komplexní hodnocení legislativního rámce pro nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým palivem. Cílem je zjistit, zda stávající směrnice odpovídají současným potřebám energetiky, medicíny i průmyslu, a identifikovat prostor pro snížení administrativní zátěže.

Vzhledem k plánovanému rozvoji jádra v EU, kde má instalovaný výkon do roku 2050 vzrůst na přibližně 109 GWe, nabývá bezpečné nakládání s odpadem na strategickém významu. Hodnocení se proto zaměřuje na efektivitu dvou klíčových norem: směrnice o radioaktivním odpadu a směrnice o jeho přepravě. Obě směrnice jsou v platnosti již řadu let a Komise nyní prověřuje, zda stále plní svůj účel v dynamicky se měnícím prostředí.

Dosavadní prověrky totiž odhalily nedostatky v některých vnitrostátních programech, ať už jde o neaktuální odhady nákladů, nebo chybějící dlouhodobé politiky pro všechny druhy odpadu. Nová iniciativa má tyto mezery pojmenovat a připravit půdu pro budoucí politická rozhodnutí, která by mohla vést k modernizaci sekundárního právního rámce Euratomu.

Odborná veřejnost, průmyslové subjekty i vědecké instituce se mohou do procesu aktivně zapojit skrze portál „Podělte se o svůj názor“. Výzva k předložení faktických podkladů poběží čtyři týdny a následná veřejná konzultace potrvá dvanáct týdnů, přičemž příspěvky lze podávat ve všech úředních jazycích EU včetně češtiny. Celý proces hodnocení bude probíhat v průběhu roku 2026.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO
ORGREZ