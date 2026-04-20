Komentář Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k výsledkům průmyslu a stavebnictví za únor 2026

„Průmyslová produkce prodloužila růstový trend na již třináct měsíců v řadě. K únorovému růstu nejvíc přispěly výroba ostatních dopravních prostředků a výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení. Rovněž počet rostoucích odvětví zpracovatelského průmyslu meziměsíčně výrazně vzrostl.
Příznivou zprávou je růst hodnoty nových zakázek, zatímco tržby meziročně klesly. Německý průmysl zažil po růstových měsících další propad, ale rozpočtové rozvolnění německé vlády by v letošním roce mohlo mít příznivý dopad také na český průmysl. Výhled je ovšem zastíněn vývojem geopolitické situace na Blízkém východě. Výraznější růst tuzemského indexu nákupních manažerů výroby na hodnotu 52,8 bodů naznačuje zlepšení zdraví českého průmyslu v letošním roce.“, uvedl vrchní ředitel sekce průmyslu a ochrany spotřebitele Ing. Eduard Muřický.
Průmyslová produkce v únoru meziročněreálně vzrostla o 1,3 %. Zpracovatelský průmysl zaznamenal meziroční růst o 2,4 %. Naopak pokles vykázala výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu o 6,7 % a těžba a dobývání o 6,0 %.
Meziměsíčně objem produkce vzrostl reálně o 1,3 %. Dařilo se jak zpracovatelskému průmyslu, tak těžbě a dobývání. Naopak výroba a rozvod elektřiny, plynu a klimatizovaného vzduchu vykázala pokles.
Zpracovatelský průmysl meziročně vzrostl o 2,4 %. Počet rostoucích odvětví zpracovatelského průmyslu v druhé polovině roku 2025 vzrostl a po lednovém poklesu rostl v únoru 2026 shodný počet odvětví, jak tomu bylo v prosinci 2025, tj. 15 z 22. Dvouciferný růst vykázala výroba ostatních dopravních prostředků a odvětví výroby počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení. Dvouciferně naopak klesla pouze výroba nábytku, která prodloužila klesající trend na 9 měsíců v řadě.
Hodnota nových průmyslových zakázek v běžných cenách ve sledovaných odvětvích vykázala meziroční růst o 1,6 %, který byl tažen růstem zakázek ze zahraničí o 2,5 %, jelikož tuzemské zakázky klesly o 0,3 %.
Tržby v nominálním vyjádření meziročně klesly o 0,2 %, když klesly tržby z přímého vývozu o 0,7 % a naopak tržby z tuzemska vzrostly o 0,5 %. Ceny průmyslových výrobců v únoru meziročně klesly o 2,9 % a pokles pokračoval třináctý měsíc v řadě. Ve srovnání s předchozím měsícem tempo snižování cen velmi drobně zpomalilo. Meziměsíčně se ceny zvýšily o 0,1 %.
Průmyslová výroba v Německu zaznamenala v lednu 2026 pokles o 1,6 %, což je oproti předešlým růstovým měsícům značně horší výsledek. Výhled pro německou ekonomiku je částečně ovlivněn prorůstovými opatřeními německé vlády, nicméně eskalace geopolitických konfliktů na Blízkém Východě se může v nadcházejícím období promítnout negativně do německého, evropského i tuzemského průmyslu.
Český zpracovatelský sektor zaznamenal v březnu lepší výsledek než v předchozím měsíci. Indexnákupních manažerů (PMI podle S&P Global) očištěný od sezónních vlivů vzrostl z únorových 50,0 bodů na březnových 52,8 bodů. Zvýšení indexu ve zpracovatelském odvětví naznačuje zlepšení zdraví tohoto sektoru, a to nejsilněji za téměř čtyři roky díky zlepšení provozních podmínek. Produkce se meziměsíčně významněji zvýšila a rostla počtvrté v řadě, a to nejvyšším tempem od ledna 2022. Obdobně na tom byli i nové zakázky, které se zvýšily, a to jak v tuzemské, tak i zahraniční, kde převažovala hlavně poptávka od evropských zákazníků. Nové exportní zakázky se vrátily k růstu.
Míra inflace vstupů vzrostla výraznějším tempem, kvůli zdražení energií, ropy a kovů. Míra růstu byla vysoce nad dlouhodobým průměrem průzkumu a nejvyšší od října 2022. Domácí firmy zvýšily své prodejní ceny, růst byl ale mírnější než v únoru. Zaměstnanost klesá již třetí měsíc v řadě, z důvodů snižování výdajů. Zásoby skladového materiálu firmy hromadily, jelikož kvůli obavám z růstu cen a narušení dodavatelských řetězců válkou na Blízkém východě, podniky více nakupovaly vstupy. Důvěra v budoucí výhled byla optimistická, dokonce nejvyšší za poslední čtyři roky, především pro pozitivní očekávání oživení poptávky a investic do nového výrobního zařízení.
Bariéry růstu firem, i přes zlepšující se tendenci, nadále představují nedostatečná poptávka a nedostatek zaměstnanců. Společně s údaji za průmysl zveřejnil Český statistický úřad údaje za stavebnictví, k nimž vrchní ředitel sekce průmyslu a ochrany spotřebitele Ing. Eduard Muřický uvedl: „Stavební produkce v České republice v únoru obnovila růst po jednom měsíci propadu. Za posledních šestnáct měsíců rostla patnáctkrát. Růst byl dán solidním výkonem pozemního stavitelství, zatímco inženýrské stavby meziročně klesly. Důvěra ve stavebnictví přetrvává nad dlouhodobým průměrem, meziměsíčně se však zhoršila, což může signalizovat pesimističtější výhled pro tento rok.“ Stavební produkce v únoru meziročně vzrostla o 4,1 %, a po jednom měsíci propadu se znovu ocitla v růstu. Pozemní stavitelství zaznamenalo nárůst o 7,8 %, zatímco inženýrské stavitelství kleslo o 5,5 %. Meziměsíčně se produkce zvýšila o 0,8 %.
Počet zahájených bytů zaznamenal meziroční růst o 45,9 % na 3 923, stejně tak počet dokončených bytů vzrostl o 20,8 % na 3 222. Stavební úřady vydaly meziročně o 6,6 % více stavebních povolení, tj. 4 676. Bazický index indikátoru důvěry ve stavebnictví se v březnu 2026 meziměsíčně snížil na hodnotu 113,8 z únorových 116,1. Negativní hodnocení současné poptávky po stavebních pracích se ve srovnání s předchozím měsícem nezměnilo. Počet firem, které očekávají růst cen stavebních prací v období příštích tří měsíců se meziměsíčně snížil, ale nadále je nadprůměrně vysoký a rovněž se snížilo očekávání vývoje růstu stávajícího počtu zaměstnanců v příštích třech měsících. Důvěra ve stavebnictví je meziročně nižší.
Bariérami růstu ve stavebnictví jsou nadále, i přes jejich pokles, nedostatečná poptávka či nedostatek zaměstnanců.
