Brusel schválil českou státní podporu 3,7 miliardy eur na biometan

Evropská komise dala zelenou dosud největšímu českému programu státní podpory v oblasti čisté energie. Schéma v hodnotě 3,7 miliardy eur podpoří výstavbu nových stanic na výrobu biometanu i přeměnu stávajících bioplynových stanic na biometanové a poběží do 31. prosince 2030.
Podpora byla schválena v rámci Rámce státní podpory pro Čistý průmyslový pakt (CISAF), přijatého Komisí v červnu 2025. Schéma přispěje k čistšímu, bezpečnějšímu a odolnějšímu energetickému mixu, přičemž zachovává rovné podmínky hospodářské soutěže a minimalizuje potenciální narušení trhu.
Jak podpora funguje – model kontraktu na rozdíl.
Mechanismus financování je pro český trh relativně nový a stojí za pozornost. Podpora má podobu přímého cenového schématu formou dvoucestného kontraktu na rozdíl (contract for difference), který poskytuje bonus za každou vyrobenou MWh biometanu po dobu 15 let na základě tzv. realizační ceny. Pokud jsou tržní ceny zemního plynu nižší než realizační cena, stát producentům doplácí rozdíl; pokud jsou vyšší, firmy rozdíl vracejí. Příjemci budou vybíráni prostřednictvím soutěžního tendrového řízení a musí splnit požadavky směrnice EU o obnovitelných zdrojích energie.
Rozsah a využití produkce.
Schéma má podpořit instalace s celkovým výstupem 350 milionů standardních kubických metrů udržitelného biometanu – množství, které výrazně posílí českou energetickou soběstačnost. Biometan bude využíván v dopravě, vytápění a průmyslu, čímž schéma míří na tři klíčové sektory najednou. Pro Česko, které je stále výrazně závislé na dovozu zemního plynu, jde o strategický krok k diverzifikaci zdrojů v návaznosti na geopolitické turbulence posledních let.
Příležitosti pro český byznys:
Schéma bude otevřeno výrobcům biometanu, kteří drží licenci na výrobu plynu v České republice. Okruh potenciálních žadatelů je tedy konkrétní: zemědělské podniky provozující bioplynové stanice s ambicí přechodu na biometan, průmysloví investoři plánující nové kapacity a projektanti v oblasti plynárenské infrastruktury. Firmy z navazujících oborů – výstavba stanic, technologie čištění bioplynu, logistika – by měly sledovat přípravu národních výběrových řízení. Jelikož schéma běží jen do konce roku 2030.
