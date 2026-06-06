Strategie renovací budov ČR má pomoci snižovat energetickou náročnost i náklady

Strategie renovací budov České republiky má za sebou další krok. Návrh strategie, který předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, vzala v květnu na vědomí vláda. Vznikl na základě požadavků evropské směrnice o energetické náročnosti budov a představuje základní rámec pro modernizaci českého fondu budov směrem k vyšší energetické účinnosti, udržitelnosti a zdravějšímu bydlení.
Dokument shrnuje současný stav budov v České republice, identifikuje hlavní problémy a obsahuje také přehled politik a opatření, která podporují energetické úspory a modernizaci budov. „Renovace budov není jen otázkou energetických úspor, ale také nižších nákladů pro domácnosti, vyšší kvality bydlení a větší energetické bezpečnosti země. Chceme vytvořit podmínky pro to, aby modernizace budov byla dlouhodobě dostupná, efektivní a ekonomicky smysluplná,“ říká 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Česká republika má přibližně 4,2 milionu budov s celkovou podlahovou plochou kolem 700 milionů metrů čtverečních. Více než polovina rodinných domů je starší 35 let, což podle analytiků představuje významný potenciál pro renovace a modernizaci. Analýza ukazuje, že se energetická náročnosti budov v posledních letech postupně zlepšuje. Přibývá objektů v energetických třídách A až C a naopak ubývá budov v nejméně úsporných kategoriích F a G. Přesto více než milion obyvatel žije v rodinných domech s vyšší energetickou náročnosti.
Strategie zároveň upozorňuje na hlavní výzvy a překážky, které mohou tempo renovací zpomalovat. Mezi nejvýznamnější patří omezené investiční možnosti veřejného sektoru, nízká projektová připravenost, nedostatek odborných kapacit nebo omezená dostupnost kvalifikovaného poradenství. Strategie proto počítá s kombinací dotačních a úvěrových nástrojů a zajištěním maximálního pákového efektu veřejných prostředků.
Dokument slouží jako předběžný analytický základ pro přípravu finálního materiálu, který má být letos dopracován. Měl by mimo jiné obsahovat detailní modelace, dlouhodobý plán renovací do roku 2050, očekávané energetické úspory i širší ekonomické a sociální přínosy modernizace budov.
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