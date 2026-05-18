Veolia představuje revoluční řešení pro datová centra

V rámci konference, která proběhla 14. dubna v Londýně, představilo nejvyšší vedení skupiny Veolia novou integrovanou nabídku Data Center Resource 360. Toto inovativní řešení reaguje na strmý nárůst sektoru datových center, poháněný rozvojem umělé inteligence, a nabízí provozovatelům cestu k minimalizaci jejich environmentální stopy při zachování maximální provozní spolehlivosti.
DATA CENTER Resource 360: Odpověď na boom umělé inteligence
S raketovým nástupem AI roste potřeba výpočetního výkonu, což s sebou nese obrovské nároky na chlazení (spotřebu vody) a elektrickou energii. Veolia na tento trend reaguje uvedením komplexního balíčku služeb DATA CENTER Resource 360.
Tento model cirkulární ekonomiky umožňuje provozovatelům datových center zásadně snížit jejich environmentální stopu v několika klíčových oblastech:
- Úspora vody až o 75 %: Díky pokročilým technologiím recyklace a optimalizace chladicích procesů dokáže Veolia radikálně snížit odběr pitné vody, která je pro chlazení serverů nezbytná.
- Recyklace odpadu na úrovni 95 %: Ambiciózní cíl v oblasti nakládání s odpady zahrnuje nejen běžný provozní odpad, ale i specifické toky materiálů spojené s údržbou a obnovou technologií.
- Energetická efektivita a využití odpadního tepla: Nová řešení zvyšují efektivitu využití energie o více než 20 %. Klíčovým prvkem je schopnost zachytit teplo generované servery a využít jej například pro dálkové vytápění okolních městských čtvrtí.
Strategický plán GreenUp: Investice do budoucnosti
Představená inovace je součástí širšího strategického plánu GreenUp (2024–2027), v jehož rámci Veolia investuje 1 miliardu EUR do inovací a digitalizace. Skupina tak potvrzuje svou roli světového lídra v ekologické transformaci, který propojuje špičkovou vědu s praktickými řešeními pro kritické potřeby moderní společnosti.
Tato nabídka nové generace je navržena tak, aby podporovala rozvoj strategické digitální infrastruktury, která utváří dnešní svět. Jsme hrdí na to, že jsme první a jedinou společností, která nabízí skutečně globální, integrované a cirkulární řešení pro datová centra. Jedná se o strategický trh, který se nachází na křižovatce digitální a ekologické revoluce. V době, kdy se bezpečnost životního prostředí stala geostrategickou otázkou a přístup ke klíčovým zdrojům, jako je voda a energie, je stále kritičtější, je nezbytné pomáhat provozovatelům, aby datová centra byla efektivnější z hlediska využívání zdrojů, odolnější a propojenější se svými komunitami. Můžeme pomoci proměnit tyto infrastruktury ve skutečné spojence místních komunit a přinášet environmentální hodnotu spolu s digitálním výkonem," uvedla Estelle Brachlianoff, ředitelka skupiny Veolia.
Kromě řešení pro datová centra se skupina nadále soustředí na další klíčové oblasti environmentální bezpečnosti, jako je odstraňování věčných chemikálií (PFAS) či využívání umělé inteligence Hubgrade™ pro zefektivnění vodohospodářských a energetických sítí. Do roku 2030 má být polovina veškeré provozní efektivity skupiny Veolia založena právě na digitálních technologiích a umělé inteligenci.
