SP ČR připomínkoval novelu vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou

Svaz průmyslu a dopravy ČR uplatnil v meziresortním připomínkovém řízení připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů.
Novela slouží k provedení zákona č. 87/2025 Sb. (tzv. Lex OZE III). Hlavními cíli návrhu vyhlášky jsou implementace oblasti flexibility a její agregace za účelem zohlednění aktivace flexibility, u které dochází k dodávce regulační energie (tzv. „technická flexibilita“), a úprava v oblasti zohledňovaní ukládání elektřiny, kdy množství elektřiny, které bylo odebráno z přenosové nebo distribuční soustavy pro ukládání elektřiny a opětovně dodáno do přenosové nebo distribuční soustavy ze zařízení pro ukládání elektřiny, bude nově určovat datové centrum.
Další oblasti změn se týkají úpravy sdílení elektřiny, postupů při volbě a změně dodavatele a vypořádání regulační energie ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze. Současně návrh obsahuje dílčí úpravy doplňující nebo upřesňující některá již vyhláškou zavedená pravidla.
