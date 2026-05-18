EU aktualizuje emisní benchmarky: průmysl si udrží 75 % bezplatných povolenek

Evropská komise předložila aktualizované hodnoty benchmarků pro systém EU ETS na období 2026–2030, které jsou nyní otevřeny veřejné konzultaci a připomínkám členských států. Jde o krok určující výši bezplatné alokace povolenek pro evropský průmysl.
Firmy budou v průměru nadále dostávat bezplatné povolenky pokrývající přibližně 75 % jejich emisí. Komise tak reaguje na obavy průmyslu a naplno využívá dostupné legislativní flexibility. Zásadní novinkou je zachování pokrytí nepřímých emisí z odběru elektřiny napříč 14 produktovými benchmarky. Tento přístup motivuje průmyslovou elektrizaci a vede k vyšším hodnotám benchmarků s odhadovaným finančním dopadem přibližně 4 miliard eur pro celé období 2026–2030. Aktualizace doplňuje návrh změny Rezervy tržní stability z 1. dubna a obě opatření dohromady mají posílit předvídatelnost a stabilitu evropského uhlíkového trhu.
Harmonogram je jasně daný: po čtyřtýdenní veřejné konzultaci a projednání ve Výboru pro změnu klimatu přijme Komise implementační akt do konce června 2026, přičemž samotná alokace povolenek průmyslu by měla následovat bezprostředně poté. Do července 2026 Komise rovněž spustí širší revizi celého systému EU ETS s cílem modernizovat ho a zachovat jeho funkčnost do budoucna, součástí revize bude i návrh sektorově specifických záložních benchmarků pro odvětví, která jsou nejvíce zasažena.
Pro byznys je klíčové sledovat také avizovaný ETS Investment Booster v objemu 30 miliard eur financovaný prodejem 400 milionů povolenek, který má podpořit dekarbonizační projekty s důrazem na přístup malých a středních firem. Firmy operující v energeticky náročných odvětvích, ocel, chemie, cement, papír by měly okamžitě vyhodnotit dopady nových benchmarkových hodnot na své náklady na povolenky pro příští pětileté období a případně upravit svou dekarbonizační strategii.
