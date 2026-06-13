Saskatchewan a Česko posilují energetickou a surovinovou bezpečnost. Podepsaly memorandum

Jaderná energetika, kritické minerály, malé modulární reaktory, obchod a investice. Právě na tyto oblasti se zaměří nové partnerství mezi Českou republikou a kanadskou provincií Saskatchewan. Memorandum o porozumění stvrzující spolupráci dnes na Ministerstvu průmyslu a obchodu podepsali premiér Saskatchewanu Scott Moe a 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
„Saskatchewan sdílí s Českou republikou mnoho priorit včetně toho, že stejně jako Česká republika usiluje o energetickou bezpečnost,“ říká premiér Saskatchewanu Scott Moe a dodává: „Jsem nadšený z toho, jaké společné příležitosti se nám díky memorandu otevírají v udržitelné energetice, inovacích pro jaderný sektor a v oblasti diverzifikace obchodu. Těším se na rozvoj nového partnerství ve prospěch obou našich ekonomik.“
Memorandum se zaměřuje na spolupráci v jaderné energetice, malé modulární a mikromodulární reaktory či obnovitelné zdroje energie. Nechybí ani technologie pro zachycování, využití a ukládání uhlíku a kritické minerály. Obě strany nově chtějí také sdílet odborné znalosti, podporovat společné projekty a hledat příležitosti, jak spolupracovat ve vzdělávání a rozvoji talentů.
„Kanada je pro Česko nesmírně zajímavá. Loni český export do tohoto státu meziročně vzrostl o 36 % a dosáhl rekordních 566 milionů dolarů a víc než miliardu i s exporty přes třetí země. Memorandum se Saskatchewanem přichází ve správný čas a návštěva premiéra Moea potvrzuje zájem na obou stranách. Můžeme tak posílit spolupráci v energetické a surovinové bezpečnosti, inovacích i obchodu a otevřít nové příležitosti pro firmy na obou stranách Atlantiku,“ říká 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu České republiky Karel Havlíček.
Saskatchewan patří mezi nejbohatší kanadské provincie a zároveň nejvýznamnější producenty vysoce kvalitního uranu na světě. Nachází se zde největší ložiska této strategické nerostné suroviny. Provincie může po celá desetiletí hrát důležitou roli v dodávkách paliva pro jadernou energetiku a posilování energetické bezpečnosti. Disponuje také téměř 50 % globálních zásob potaše.
Podpis memoranda je součástí obchodní a investiční mise Saskatchewanu do Evropské unie, která potrvá do 19. června 2026. Vzájemný obchod České republiky s Kanadou roste od roku 2017, kdy se začala uplatňovat Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Kanadou (CETA).
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