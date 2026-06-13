ČEZ letos postaví přes 180 nových stojanů a navýší výkon sítě až ke 148 MW

Skupina ČEZ představila na letošním ročníku Forum elektromobilita další etapu rozšiřování veřejné dobíjecí infrastruktury. Potvrzuje přitom pozici lídra s nejvýkonnější veřejnou sítí v ČR, kterou rozšiřuje především díky výstavbě ultrarychlých stanic. Letos plánuje díky zprovoznění více než 180 nových stojanů zvýšit výkon sítě o dalších 39 MW.
S rostoucí dostupností sítě výrazně sílí i zájem řidičů o dobíjení – celkový odběr se letos přiblíží hranici 20 milionů kWh. Na financování výstavby se podílejí evropské programy CEF, Operační program Doprava i vlastní investice ČEZ. Více než 1000 dobíjecích stojanů, z toho každý pátý ultrarychlý. To je zatím bilance společnosti ČEZ v rozvoji sítě veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily. Největší domácí provozovatel letos plánuje atakovat hranici 1200 stojanů. Tempo instalací urychluje i rostoucí popularita elektromobility a poptávka po rychlém dobíjení, které je pro elektromobily s větší kapacitou baterie klíčové.
„Naší prioritou je rozvíjet dobíjecí síť tak, aby co nejlépe odpovídala potřebám řidičů a držela krok s rozvojem elektromobility. Pokračující výstavba především ultrarychlých stanic nám umožní navýšit celkový výkon sítě na zhruba 148 MW a touto cestou dále zlepšit dostupnost dobíjení napříč Českem. Stále rostoucí objem odebrané elektřiny i počet registrovaných zákazníků, kterých už je přes 60 tisíc, nám potvrzují silný zájem o naše služby,“ uvedl Rostislav Díža, ředitel útvaru elektromobilita ČEZ.
„Dobíjení rozšiřujeme především na hlavních tazích, kde řidiči ocení krátké zastávky u ultrarychlých stojanů, které umí během 10 minut doplnit energii na dalších 150 kilometrů jízdy. Abychom řidičům ještě více přiblížili výhody nejrychlejšího dobíjení, zlevnili jsme letos některé tarify. Registrovaní zákazníci tak mohou ušetřit až o 17 procent,“ dodává Martin Schejbal, manažer útvaru dobíjecí služby ČEZ.
Krátkou zastávku během dobíjení u ultrarychlého stojanu o výkonu až 400 kW mohou řidiči využít k odpočinku nebo občerstvení a poté pokračovat v cestě. Mapa dobíjecích stanic je k dispozici v aplikaci Futurego, která zároveň slouží i k jednoduché identifikaci uživatele u stojanu, případně lze využít i RFID kartu.
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