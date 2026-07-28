Jaké byly minimální teploty v červnu 2026 na horách i v nižších polohách

V červnu 2026 byla nejnižší minimální teplota naměřena na stanici Březník, a to −5,2 °C. Nejnižší minimální teplota v nižších polohách byla naměřena na stanicích Broumov a Plzeň-Bolevec, a to +3,1 °C. Nejteplejší noc měla minimální teplotu 27,0 °C, a to 28. 6. na stanici Seč u Chrudimi a 29. 6. na stanici Praha-Klementinum. Na většině stanic byla v červnu zaznamenána nejméně jedna tropická noc.
Celkový přehled
Podle údajů z cca 340 stanic, ze kterých byly 17. července v databázi ČHMÚ dostupné údaje za celý červen, byla v červnu 2026 naměřena nejnižší teplota na stanici Březník, a to −5,2 °C, na stanici Rokytská slať −4,7 °C, na stanici Kvilda-Perla −3,8 °C a na stanici Horská Kvilda, u Hamerského potoka −3,1 °C. Nejvyšší měsíční minimum bylo naměřeno na stanici Praha-Klementinum, a to +11,3 °C, na stanici Javorník 10,0 °C, na stanici Praha, Vinohrady – Flora 9,3 °C a na stanici Praha-Karlov, Teplice a Praha-Komořany 8,9 °C.
Nejvyšší celodenní minimum bylo naměřeno na stanici na stanici Seč, a to 27,0 °C, na stanici Praha-Klementinum 25,4 °C, na stanici Město Albrechtice, Žáry 25,3 °C a na stanici Ondřejov, Pecný 25,1 °C. Nejvyšší noční minimum byla naměřeno na stanici na stanicích Seč a Praha-Klementinum, a to 27,0 °C, na stanici Praha-Karlov 26,2 °C, na stanici Praha, Vinohrady - Flora 25,8 °C a na stanici Ružďka, Dušná, Putýrka 25,6 °C. Nejnižší hodnota nejvyššího celodenního minima byla naměřena na stanici Březník, a to 10,4 °C, na stanici Horská Kvilda, u Hamerského potoka 10,9 °C, na stanici Horská Kvilda 11,0 °C a na stanici Rokytská slať a Kvilda-Perla 11,2 °C.
Nejvíc mrazových dnů, a to 5, bylo naměřeno na stanicích Březník, Jelení v Krušných horách, Rokytská slať a Horská Kvilda, u Hamerského potoka. Na stanicích Rolava a Kvilda-Perla byly 4 mrazové dny. Na 17 stanicích z celkových 340 byl zjištěn aspoň jeden mrazový den. Na největším počtu stanic, a to na 12, byl mrazový den zjištěn dne 16. června. Dne 8. června to bylo na 9 stanicích a 6. června na 8 stanicích. Celkem v 8 červnových dnech byl aspoň na jedné stanici zjištěn mrazový den.
Na 190 stanicích ze 340, což je víc než polovina, byl zjištěn aspoň jeden den s celodenní minimální teplotou 20 °C a více. A to i na některých horských stanicích, jako Boubín, Šerák, Lysá hora, Klínovec, Dvoračky a dalších. Nejvíc takových dnů bylo na stanici Praha-Klementinum, a to 11. Na stanicích Praha-Karlov, Praha, Vinohrady – Flora a Přimda jich bylo 6. Na největším počtu stanic to bylo 28. 6., a to na 128 stanicích, 29. 6. pak na 111 stanicích.
Ze 331 stanic, ze kterých je k dispozici údaj o minimální noční teplotě, byla na 202 stanicích nejméně jedna tropická noc. To je víc než 60 %. Nejvíc tropických nocí bylo na stanici Praha-Klementinum, a to 12. Na největším počtu stanic byla tropická noc 29. 6., a to na 154 stanicích, dne 28. 6. to bylo na 131 stanicích.
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