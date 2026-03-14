Reakce Solární asociace a Svazu moderní energetiky na oznámené změny v Nové zelené úsporám

Vláda představila dlouho očekávané změny v populárním programu Nová zelená úsporám zaměřeném na renovace budov. Svaz moderní energetiky a Solární asociace oceňují jasné oznámení změn a také zachování podpory pro nízkopříjmové domácnosti. Jako důležité vnímají také zapojení finančního sektoru. Zvýhodněné úvěry mohou výrazně pomoci domácnostem stát se energeticky nezávislými.
Vláda dnes představila novou etapu programu Nová zelená úsporám 2026+ na podporu renovací rodinných a bytových domů. Program bude kombinovat veřejné prostředky a soukromé financování. Vedle cílených dotací pro nízkopříjmové domácnosti bude možné také využít zvýhodněný bezúročný úvěr poskytovaný bankami a stavebními spořitelnami. Přesná podoba tohoto finančního nástroje je aktuálně ve fázi vyjednávání. Součástí změn je také zavedení nové sítě energetických poradců a tzv. renovačních pasů, které domácnostem pomohou plánovat rekonstrukce s maximálními úsporami energie.
„Na obzoru doutná další energetická krize kvůli válečnému konfliktu v Íránu, vláda pro české domácnosti proto dnes přinesla klíčový vzkaz ohledně pokračování populárního programu Nová zelená úsporám. Vláda Andreje Babiše zaslouží pochvalu za vytvoření jasného rámce programu do roku 2030. Důležité je také zachování dotační podpory pro nízkopříjmové domácnosti a bonusu pro zranitelné domácnosti v bytových domech. Každé nainstalované tepelné čerpadlo, solární panel nebo zateplený dům jsou odpovědí, která chrání rodinné rozpočty a ve svém důsledku i státní kasu – stát sníží částky, které musí vynakládat na příspěvcích za bydlení,“ hodnotí dnes představené pokračování programu Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.
„Posun Nové zelené úsporám do finančního nástroje, kde bude vláda financovat úvěry, klade větší důraz na roli bank či stavebních spořitelen. Je důležité, aby tyto instituce vnímaly nové podmínky jako svou příležitost, která může pomoci nejen ozelenění jejich finančního portfolia, ale i jako zásadní program energetické nezávislosti domácností,“ dodává Martin Sedlák.
Představené změny vítá i Solární asociace. „Oceňujeme snahu nastavit opravdu dlouhodobě funkční a udržitelný systém, který pomůže zastavit propad instalací solárních elektráren na střechách rodinných a bytových domů. Energetická krize v předchozích letech ukázala, že výroba vlastní energie na místě je nejlepší formou, jak občané i stát mohou zvýšit svou odolnost vůči růstu ceny energie. Jsme také rádi za jasný harmonogram programu. Upozorňujeme však vzhledem k možnému nárůstu cen energie a paliva důsledkem války v Íránu na to, že kdo chce být již letos na jaře či v létě méně závislý na cenách energie, ten by neměl s instalací čekat na start programů v září,” uvedl Jan Krčmár, výkonný ředitel Solární asociace.
„Věříme, že se podaří stabilizovat velice volatilní situaci v sektoru realizačních firem, aby co nejméně zákazníků bylo v situaci, kdy realizující firma krizi nepřežila. Jsme připraveni jednat i o nastavení dlouhodobě udržitelných programů pro financování firemních střešních fotovoltaik,” doplnil Jan Krčmář.
Komentáře