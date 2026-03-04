Jak se mění legislativní rámec pro littering?

Problematika litteringu se v posledních letech přesunula z roviny estetického problému do centra evropské i české legislativy. Jan Maršák, ředitel odboru cirkulární ekonomiky a odpadů Ministerstva životního prostředí, ve své přednášce na konferenci Littering?! Jak na čisté obce shrnul aktuální stav právní regulace, dopady směrnice o jednorázových plastech a připravované změny, které přinese nové evropské nařízení o obalech.
Od „odpadu“ k „odpadku“: evropský kontext litteringu
Základním pilířem regulace litteringu je evropská legislativa, konkrétně směrnice o odpadech a zásadní směrnice o jednorázových plastech (SUP). Jan Maršák upozornil na zajímavý terminologický posun v českém právu, kde se v souvislosti s litteringem začal používat termín „odpadek“. Tento výraz má zdůraznit rozdíl mezi běžným odpadem a věcí, která byla záměrně či nedopatřením odhozena mimo sběrný systém. Klíčovou novinkou roku 2025 jsou pokyny Evropské komise, které definují nejen kritéria pro výpočet nákladů na úklid odpadků, ale také metody čištění a samotnou definici termínu „litter“. Tyto parametry jsou zásadní pro nastavení plateb, které budou výrobci v rámci rozšířené odpovědnosti hradit obcím.
