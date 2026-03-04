03/2025

Jak se mění legislativní rámec pro littering?

4. 3. 2026| autor: Aneta Čížková0

randgruppe-garbage-4288108_640
zdroj: pixabay

Problematika litteringu se v posledních letech přesunula z roviny estetického problému do centra evropské i české legislativy. Jan Maršák, ředitel odboru cirkulární ekonomiky a odpadů Ministerstva životního prostředí, ve své přednášce na konferenci Littering?! Jak na čisté obce shrnul aktuální stav právní regulace, dopady směrnice o jednorázových plastech a připravované změny, které přinese nové evropské nařízení o obalech.

Od „odpadu“ k „odpadku“: evropský kontext litteringu

Základním pilířem regulace litteringu je evropská legislativa, konkrétně směrnice o odpadech a zásadní směrnice o jednorázových plastech (SUP). Jan Maršák upozornil na zajímavý terminologický posun v českém právu, kde se v souvislosti s litteringem začal používat termín „odpadek“. Tento výraz má zdůraznit rozdíl mezi běžným odpadem a věcí, která byla záměrně či nedopatřením odhozena mimo sběrný systém. Klíčovou novinkou roku 2025 jsou pokyny Evropské komise, které definují nejen kritéria pro výpočet nákladů na úklid odpadků, ale také metody čištění a samotnou definici termínu „litter“. Tyto parametry jsou zásadní pro nastavení plateb, které budou výrobci v rámci rozšířené odpovědnosti hradit obcím.

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

PřihlásitObjednat předplatné

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO
ORGREZ