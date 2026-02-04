Vilém Žák: Vlastnit vodohospodářský majetek není výhra, ale soubor povinností a rizik

Evropská legislativa přináší nové požadavky na čištění odpadních vod a české obce i provozovatelé se budou muset připravit na výrazné změny. Národní prováděcí plán, který má být hotový na podzim, poprvé detailně ukáže, v jakém stavu je naše infrastruktura a kolik bude její modernizace stát.
Ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR) Vilém Žák v rozhovoru popisuje problematiku roztříštěnosti českého vodohospodářství, jaké dopady lze čekat na cenu vodného a stočného a proč některé obce, které by rády předaly povinnosti za pitnou vodu i vodu odpadní větším celkům, zůstávají nevyslyšeny.
Pane řediteli, jaké hlavní výzvy dnes vodohospodářský obor řeší a jak je na ně připraven?
