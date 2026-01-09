03/2025

EU chystá jednotná pravidla pro konec odpadu u plastů. Co to znamená pro recyklaci v Evropě i v Česku?

9. 1. 2026| autor: Aneta Čížková0

pexels-eye4dtail-122803
zdroj: pexels

Evropská komise zveřejnila návrh prováděcího nařízení, které má poprvé stanovit celounijní kritéria určující, kdy plastový odpad přestává být odpadem. Cílem je sjednotit roztříštěná pravidla, zvýšit kvalitu recyklátu a posílit důvěru průmyslu v recyklované plasty. Návrh vychází z rozsáhlé studie Společného výzkumného centra (JRC) a může zásadně ovlivnit podobu recyklace v celé Evropské unii.

Proč EU zavádí jednotná pravidla

Evropská unie dnes nemá jednotný rámec pro tzv. „konec odpadu“ u plastů. Každý členský stát si kritéria stanovuje po svém, případně je nemá vůbec. To vede k situaci, kdy je tentýž materiál v jedné zemi stále odpadem, zatímco v jiné už má status výrobku. Taková roztříštěnost komplikuje obchod, zvyšuje administrativní zátěž a snižuje důvěru v recyklát jako plnohodnotnou surovinu. Studie JRC upozorňuje, že rozdíly mezi státy jsou výrazné nejen v právním výkladu, ale i v kvalitě recyklátu, kontrole vstupních materiálů a v požadavcích na systémy řízení kvality. Jednotné evropské kritérium má tyto rozdíly odstranit a vytvořit společný trh s recyklovanými plasty.

