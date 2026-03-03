ČEZ loni do Temelína přijal 108 nových lidí. V náborech chce pokračovat i letos

Přesně 108 nových lidí loni přijala energetická Skupina ČEZ do Jaderné elektrárny Temelín. Důvodem je generační obměna i příprava na nové projekty. Necelou stovku nových pracovníků plánují energetici přijmout také v letošním roce. Celkově našlo loni ve Skupině ČEZ uplatnění 1 268 nových zaměstnanců.
Do Temelína loni nastoupili především strojaři, elektrikáři nebo materiáloví inženýři. Mezi novými zaměstnanci bylo také 27 žen, třináct operátorů a pracovníci do týmu, který bude v Temelíně připravovat projekt malého modulárního reaktoru. „Elektrárna prochází generační obměnou. Zkušení pracovníci odcházejí do důchodu a na jejich místo potřebujeme nové. Vedle operátorů a podpůrného technického personálu máme zájem také o techniky, kteří budou zajišťovat například plánované investiční akce,“ uvedl ředitel Jaderné elektrárny Temelín Petr Měšťan.
Letos Temelín přijme necelou stovku pracovníků
V souvislosti s generační obměnou plánuje elektrárna letos přijmout necelou stovku lidí. „Aktuálně jsme přibližně na počtu zaměstnanců, který potřebujeme pro stávající provoz. Vedle generační obměny souvisejí další nábory především s novými projekty, jako je například malý modulární reaktor,“ doplnil Petr Měšťan. V Jaderné elektrárně Temelín aktuálně pracuje 1 552 lidí, z toho 212 žen.
Do jaderné energetiky v ČEZ šly loni tři stovky lidí
Celkem 307 nových pracovníků se loni začalo věnovat jaderné energetice ve Skupině ČEZ, tedy přibližně každý čtvrtý ze všech nově přijatých zaměstnanců. Dvě třetiny z nich nastoupily do stávajících jaderných elektráren Temelín a Dukovany, zbytek se podílí na přípravě budoucích jaderných zdrojů v Dukovanech a v Temelíně. „Možnost podílet se na přípravě nových jaderných zdrojů je velkým lákadlem. Ale nejen to, celá energetika a ČEZ je pro zájemce stále atraktivnější, o čemž svědčí rostoucí počet uchazečů o volnou pozici ve Skupině ČEZ. V průměru se nám loni hlásilo 20 uchazečů na jednu pozici, rok předtím to bylo 16,“ řekla členka představenstva ČEZ a ředitelka divize správa Michaela Chaloupková.
