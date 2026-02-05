Konec benevolence u PENB a auditů: Co pro obce znamená zpřísnění limitů od ledna 2026?

Od 1. ledna 2026 vstupují v účinnost nové limity spotřeby energie, které rozšiřují okruh subjektů s povinností zpracovat energetický audit nebo zavést certifikovaný systém hospodaření s energií.
Pro obce to znamená nejen pečlivěji hlídat svou průměrnou spotřebu, ale také přehodnotit dosavadní přístup k energetickým dokumentům. Samotný průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) už v řadě případů nebude dostačující.
Nové limity od roku 2026: koho se povinnosti týkají
Povinnost zpracovat energetický audit (EA) nebo zavést systém hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001 není v české legislativě novinkou. Zásadní změna však přichází se zpřísněním limitů spotřeby energie, které začnou platit od 1. 1. 2026.
Tento obsah je uzamčen
Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.
Komentáře