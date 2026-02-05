Česko bude díky další schválené platbě z Národního plánu obnovy na 5. příčce mezi evropskými zeměmi, čerpá už 78 % financí

Evropská komise předběžně schválila pátou žádost o platbu z Nástroje pro oživení a odolnost (RRF). V rámci Národního plánu obnovy (NPO) tak do Česka míří přibližně 17 miliard korun na podporu reforem a investic, které modernizují ekonomiku a lidem zlepšují kvalitu života.
Platba pomůže obcím, firmám i domácnostem. Díky ní získají modernější digitální služby státu, dostupnější bydlení, zdroje na podporu čisté mobility či rozvoj nových dovedností na trhu práce. Až ji Česko obdrží, bude to znamenat že z NPO čerpá 78 % z celkové alokace. V pomyslném žebříčku evropských zemí, co se týče čerpání financí, to znamená 5. místo. A to jak z hlediska objemu proplacených prostředků, tak co do počtu splněných milníků a cílů.
„Plníme dohodnuté milníky a cíle Národního plánu obnovy a postupujeme tak, aby Česká republika mohla plně využít finanční prostředky, které má v NPO k dispozici,“ říká 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Česko tak může čerpat peníze z EU na klíčové reformy a investice. Projekty z Národního plánu obnovy mění tuzemskou ekonomiku v modernější, odolnější a digitálně vyspělejší, a to je dobrá zpráva pro státní rozpočet i pro obyvatele Česka.“
Významná podpora směřovala do nákupu bezemisních vozidel a výstavby nových dobíjecích stanic. Další finance šly do modernizace základních registrů, zefektivnění komunikačních a informačních systémů nebo na digitální transformaci podniků. Více než 1 miliarda korun podpořila zavádění inovací do podnikové praxe. 200 milionů korun směřovalo na podporu výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí.
Reformy zahrnovaly také nastavení pravidel pro instalaci fotovoltaických elektráren, revizi Vodíkové strategie ČR, rozvoj 5G sítí a vznik 55 nových studijních programů na vysokých školách reagujících na nové podmínky trhu práce. Součástí žádosti bylo rovněž přijetí zákona o podpoře bydlení, který reaguje na rostoucí potřebu dostupného bydlení a zavádí například kontaktní místa pro prevenci ztráty bydlení, podporu nájemního bydlení a systematickou pomoc.
„Nacházíme se v posledním roce implementace Národního plánu obnovy, kdy je zásadní udržet tempo a co nejlépe využít potenciál, který nám tento nástroj Evropské unie nabízí. Těší mě, že si v porovnání s ostatními zeměmi EU vedeme velmi dobře, ale zejména, že plníme stanovený plán z pohledu času i věcné náplně, říká vrchní ředitelka sekce fondů Evropské unie Ministerstva průmyslu a obchodu Jitka Opičková s tím, že Česká republika se aktuálně řadí mezi úspěšnější členské státy EU, pokud jde o plnění milníků a postupné čerpání prostředků z RRF.
Předběžné schválení žádosti o platbu ve výši přibližně 17 miliard korun (částka včetně předfinancování) je výsledkem úspěšného splnění 29 milníků a cílů. Evropská komise je posoudila kladně a potvrdila schopnost České republiky plnit závazky v oblasti reforem a investic. Konečné schválení výplaty podléhá posouzení Hospodářského a finančního výboru. Vyplacení finančních prostředků se očekává letos v březnu.
Celkem může Česko z NPO získat až 216,5 miliardy korun ve formě grantů (208,4 mld. korun) a půjček (8,1 mld. korun). A to v případě, že bude nadále úspěšně plnit všechny milníky a cíle týkající se digitální transformace, energetických úspor, rozvoje infrastruktury, vzdělávání, výzkumu, zdravotnictví a dalších. V roce 2026 plánuje Česká republika předložit dvě závěrečné žádosti o platbu v celkovém objemu přibližně 48 miliard korun. Národní plán obnovy se v závěrečné fázi zaměří na dokončení reforem a investic tak, aby se maximálně využil dostupný objem finančních prostředků do konce implementačního období.
Podrobnosti o aktuálním plnění plánu a vypsaných výzvách jsou k dispozici na webu www.planobnovy.gov.cz.
