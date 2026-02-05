EK spouští připomínkování k trhům s elektřinou

Evropská komise zveřejnila k připomínkování výzvu k předložení informací týkající se trhů s elektřinou. Komise plánuje posoudit překážky, které brání uzavírání smluv o nákupu elektřiny (PPA) a předložit členským státům doporučení k jejich odstranění.
Smlouvy PPA pomáhají financovat výstavbu nové infrastruktury pro čistou energii a poskytují výrobcům a odběratelům elektřiny dlouhodobou cenovou stabilitu. V některých zemích ale podléhají omezením a narážejí na právní a technické překážky. Posouzení se zaměří na klíčové otázky, jako je přístup pro malé odběratele, standardizace smluv, přeshraniční smlouvy apod.
Komentáře