Petice odmítá bílé světlo v ulicích Prahy. Vešlo se do ní opravdu všechno?

V Praze se na sklonku loňského roku objevila petice s názvem„Chraňme pražskou noc, nechceme bílé světlo v ulicích“, která vyzývá k zastavení výměny sodíkových výbojek za moderní LED svítidla. Autoři varují před negativními dopady bílého světla na zdraví, přírodu i atmosféru města. Odborníci a oponenti varují před peticí a její zkratkovitostí.
Petice poměrně rychle získala tisíce podpisů a vyvolala dojem, že Praha stojí na prahu světelné katastrofy. Jenže při bližším pohledu se ukazuje, že argumentace petice je místy zkratkovitá, některé informace vynechává a jiné prezentuje bez potřebného kontextu.
Je to trochu složitější
Text staví na několika klíčových tvrzeních: bílé LED světlo narušuje spánek, ovlivňuje hormon melatonin, škodí zvířatům a rostlinám a mění charakter noční Prahy. Autoři také naznačují, že výměna probíhá bez širší odborné debaty a že město jedná unáhleně. V Praze je podle petice přibližně 138 tisíc lamp, z toho 18 tisíc už LED. Na první pohled to působí jako alarmující situace. Jenže realita je, jako téměř vždy, složitější.
Městská firma Technologie hlavního města Prahy (THMP), která má veřejné osvětlení na starosti, reagovala poměrně ostře. Podle ní petice pracuje se zkratkami a některé informace zkresluje. Zásadní je především fakt, který petice vůbec nezmiňuje: výměna sodíkových výbojek není libovůle města, ale důsledek evropské legislativy. EU postupně ukončuje výrobu sodíkových výbojek a náhradních dílů. Praha tak nemá příliš na výběr, staré lampy jednoduše nebude čím servisovat.
THMP také upozorňuje, že moderní LED svítidla jsou energeticky úspornější, mají delší životnost a umožňují regulaci intenzity. To jsou fakta, která petice zcela pomíjí.
Odborníci mluví jasněji než petice
Tento obsah je uzamčen
Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.
Komentáře