Investoři do nových zdrojů mají těžkou hlavu s UPOS. Potřebují spolehlivé otestování výrobny podle RfG

Projekty fotovoltaických elektráren, bateriových úložišť, kogeneračních jednotek či dieselagregátů stojí před novou výzvou: investoři musí projít náročným procesem UPOS a splnit složité požadavky RfG (Requirements for Generators). Rozhodují technické metodiky, simulace a zkoušky v reálném provozu – a také schopnost celý proces správně připravit a koordinovat.
Nová metodika je složitá, technická data velmi komplexní a investoři sami obvykle nemají k prokázání shody dostatek znalostí a zkušeností. Nejistota, zda bude akceptováno nastavení řídicího systému, správnost parametrů ochran nebo úplnost dokumentace, přitom může znamenat zpoždění projektu, komplikace financování, nesplnění dotačního milníku či riziko smluvních pokut.
Právě v tomto momentu je třeba dobře vybrat zkušeného partnera, který investorům pomůže projít procesem bez zbytečných rizik a získat UTP (umožnění trvalého provozu). „V oblasti podpůrných služeb máme dlouholeté zkušenosti v roli certifikátora. Se zavedením nových požadavků RfG jsme se tak logicky stali i partnery v procesu UPOS. Naším cílem je dát investorům jistotu, že jejich zařízení splní požadavky provozovatelů soustav a že celý proces proběhne hladce,“ říká Jan Krišpín, generální ředitel společnosti ORGREZ, která je v energetice pevně ukotvena již téměř 70 let.
Samotné ověřování je soubor celé řady zkoušek, které jsou navíc hodně různorodé. Část z nich se provádí pomocí simulací, část se testuje přímo na místě. Klíčová je příprava – kvalitní vstupní data, správně sestavený plán zkoušek a tým lidí, kteří rozumí jak simulacím, tak měřením v terénu. Organizačně je to poměrně náročné. „Klíčová je kombinace zkušeností s plánováním, výstavbou a provozem zdrojů, znalost legislativy a schopnost pracovat s detailními modely a daty tak, aby výsledky obstály v praxi i při posuzování provozovateli soustav,“ zdůrazňuje Martin Škach, ředitel divize elektrotechniky ORGREZ.
Technická jistota a akreditované zázemí
Velkou výhodou společnosti je zkušenost v roli certifikátora podpůrných služeb. „Dlouhodobě se věnujeme také vyvedení výkonu, regulaci napětí, stabilitě soustavy. Pokud tedy zákazník potřebuje, aby jeho zdroj splnil nejen požadavky UPOS, ale byl zároveň připraven i pro poskytování podpůrných služeb, dokážeme to zajistit komplexně v rámci jednoho řešení,” dodává Martin Škach.
Spolehlivost služby stojí na standardizovaných výstupech vytvářených v licencovaném softwaru PowerFactory, simulačních knihovnách pro různé typy zdrojů a skriptech s automatizovanými výstupy pro standardizaci postupů a reportů.
Důležitou roli hraje také akreditovaná odbornost a zázemí. ORGREZ má k dispozici široký tým zkušených odborníků a ten vždy skládá podle konkrétního typu zdroje, od nesynchronních obnovitelných zdrojů až po klasické synchronní generátory. „Díky zkušenostem dokážeme jít opravdu do hloubky a připravit tým na vysoké odborné úrovni, který rozumí konkrétní technologii i jejímu chování v síti,” potvrzuje Jan Krišpín.
ORGREZ zajišťuje všechny typy testů požadované pro různé kategorie výroben (typ B–D). Mezi hlavní činnosti patří zejména dynamické simulace stability systému, Fault-Ride-Through testy (LVRT/HVRT), které ověřují schopnost výrobny zůstat připojena při poklesech či přepětích napětí, analýza frekvenční odezvy zdroje, ověření regulace jalového a činného výkonu, simulace odstavení a opětovného připojení zdroje, nebo zkoušky ochran. Všechny simulace a zkoušky jsou prováděny podle metodik stanovených provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy.
Výsledkem spolupráce je kompletní dokumentace, která obsahuje popis zkoušené výrobny a simulačního modelu, přehled provedených testů a jejich parametrů, grafické i číselné výsledky simulací, vyhodnocení souladu s požadavky RfG a případná doporučení pro úpravy řídicích systémů. Tento dokument zákazníkovi slouží jako oficiální podklad pro vydání UTP a je uznáván provozovateli přenosové i distribuční soustavy.
