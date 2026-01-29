03/2025

Evropa třídí o sto šest, ale recyklace nefunguje

29. 1. 2026| autor: Martina Jandusová0

3276997568_34c28485a9_b
zdroj: flickr.com

Komunální odpady tvoří významnou část celkového množství odpadu v EU (27 %). Evropský účetní dvůr proto prověřoval systémy nakládání s komunálním odpadem, aby zjistil, jak si členské státy vedou v oblasti třídění a recyklace, jakou mají k dispozici infrastrukturu nebo jak jsou tyto činnosti financovány.

Ve svých zjištěních upozorňuje na řadu problémů, mimo jiné na výrazné rozdíly mezi jednotlivými státy, časté neplnění evropských cílů a také na strukturální potíže, které dlouhodobě oslabují recyklační trh.

Recyklace na papíře a nedostatečné třídění

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

PřihlásitObjednat předplatné

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO