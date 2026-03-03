Brusel omezuje ničení neprodaného textilu a obuvi. Firmy čekají nové povinnosti

Nová pravidla zakazují likvidaci neprodaného oblečení a ukládají firmám povinnost zveřejňovat detailní data o přebytcích. Zničení bude možné jen ve výjimečných případech.
Miliony kusů neprodaného oblečení
Likvidace neprodaného zboží je dlouhodobě kritizována jako plýtvání se závažnými dopady na životní prostředí. Evropská komise uvádí, že každý rok je v rámci Unie zničeno 4–9 % neprodaného textilu, který nebyl nikdy použit. Ve Francii se každoročně likviduje neprodané spotřební zboží v hodnotě přibližně 630 milionů eur a v Německu končí v odpadu téměř 20 milionů vrácených online objednávek, které se nepodaří znovu uvést do oběhu.
Za významnou část tohoto problému je označován textilní průmysl. Patří k největším producentům odpadu v EU a zároveň k odvětvím s největší environmentální stopou. Komise proto zdůrazňuje, že bez změn v textilním průmyslu se přechod k cirkulární ekonomice neobejde. V návaznosti na tento závěr byla 9. února 2026 přijata v rámci nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků (ESPR) nová opatření, která mají zásadně omezit ničení neprodaného oblečení, oděvních doplňků a obuvi.
„Textilní odvětví je v čele přechodu k udržitelnosti, ale stálečelí řadě výzev. Čísla omnožstvíodpadu ukazují, že je nutné jednat. Díky těmto novým opatřením budemíttextilníprůmysl lepší podmínky pro přechod k udržitelným a cirkulárním postupůmanám umožní posílitkonkurenceschopnost a snížit naši závislost,“ uvedla Jessika Roswallová, komisařka pro životní prostředí, vodohospodářství a oběhové hospodářství.
Výjimky ze zákazu a ohlašování
