03/2025

Brusel omezuje ničení neprodaného textilu a obuvi. Firmy čekají nové povinnosti

3. 3. 2026| autor: Martina Jandusová0

pexels-farhad-8743972
zdroj: pexels

Nová pravidla zakazují likvidaci neprodaného oblečení a ukládají firmám povinnost zveřejňovat detailní data o přebytcích. Zničení bude možné jen ve výjimečných případech.

Miliony kusů neprodaného oblečení

Likvidace neprodaného zboží je dlouhodobě kritizována jako plýtvání se závažnými dopady na životní prostředí. Evropská komise uvádí, že každý rok je v rámci Unie zničeno 4–9 % neprodaného textilu, který nebyl nikdy použit. Ve Francii se každoročně likviduje neprodané spotřební zboží v hodnotě přibližně 630 milionů eur a v Německu končí v odpadu téměř 20 milionů vrácených online objednávek, které se nepodaří znovu uvést do oběhu.

Za významnou část tohoto problému je označován textilní průmysl. Patří k největším producentům odpadu v EU a zároveň k odvětvím s největší environmentální stopou. Komise proto zdůrazňuje, že bez změn v textilním průmyslu se přechod k cirkulární ekonomice neobejde. V návaznosti na tento závěr byla 9. února 2026 přijata v rámci nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků (ESPR) nová opatření, která mají zásadně omezit ničení neprodaného oblečení, oděvních doplňků a obuvi.

Textilní odvětví je v čele přechodu k udržitelnosti, ale stálečelí řadě výzev. Čísla omnožstvíodpadu ukazují, že je nutné jednat. Díky těmto novým opatřením budemíttextilníprůmysl lepší podmínky pro přechod k udržitelným a cirkulárním postupůmanám umožní posílitkonkurenceschopnost a snížit naši závislost,“ uvedla Jessika Roswallová, komisařka pro životní prostředí, vodohospodářství a oběhové hospodářství.

Výjimky ze zákazu a ohlašování

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

PřihlásitObjednat předplatné

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO
ORGREZ