03/2025

Littering představuje pro kanalizace skrytý problém

9. 2. 2026| autor: Pavel Mohrmann0

5978795318_98a0503c21_c
zdroj: flickr.com

Na první pohled to vypadá, že kanál je jakási černá díra, kde všechno zmizí jednou provždy. Jenže to je velký omyl. Všechno, co se na ulicích povaluje a co déšť unese, končí v uličních vpustích. Nic z toho nezmizí, jen to není vidět. Srážková voda spláchne odpad do kanalizace, kde se z nevinného nedopalku, vlhčeného ubrousku nebo kousku plastu stává problém pro přírodu i ekonomiku provozu. Littering ve srážkové vodě je skrytý problém, který se nás týká víc, než si uvědomujeme.

Zatěžuje čistírny i peněženky

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

PřihlásitObjednat předplatné

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO