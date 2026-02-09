Littering představuje pro kanalizace skrytý problém

Na první pohled to vypadá, že kanál je jakási černá díra, kde všechno zmizí jednou provždy. Jenže to je velký omyl. Všechno, co se na ulicích povaluje a co déšť unese, končí v uličních vpustích. Nic z toho nezmizí, jen to není vidět. Srážková voda spláchne odpad do kanalizace, kde se z nevinného nedopalku, vlhčeného ubrousku nebo kousku plastu stává problém pro přírodu i ekonomiku provozu. Littering ve srážkové vodě je skrytý problém, který se nás týká víc, než si uvědomujeme.
Zatěžuje čistírny i peněženky
