Vývoj průmyslu a ekonomiky na přelomu roku: odraz ode dna, ale obavy přetrvávají

Výsledky průmyslu a ostatně i celé ekonomiky za loňský rok potvrzují pozitivní obrat a finální odražení hospodářství od dřívější stagnace. Ačkoliv řada dříve klesajících odvětví, jako například energeticky náročná výroba (pryže a plasty, hutnictví, nekovové minerály), zaznamenala růst a dařilo se i obrannému sektoru, energetice či výrobě elektrických zařízení, průmysl jako celek se stále potýká s překážkami.
Další vývoj klíčových sektorů jako například automotive nebo strojírenství je s otazníkem, což bude ovlivňovat vývoj celé tuzemské ekonomiky. „Výsledky průmyslu jsou za loňský rok povzbudivé. Celková produkce se zvýšila o 1,5 %, což je výrazné zlepšení oproti předešlému poklesu v letech 2023 a 2024. Růstový rok zažila většina energeticky náročných sektorů a výraznější úspěch je patrný zejména u odvětví obrany. Nakonec i klíčové odvětví výroby motorových vozidel se udrželo alespoň v pásmu stagnace. Navzdory dílčímu úspěchu se však průmysl jako celek stále potýká s dlouhodobějšími, strukturálními překážkami.
Vysoké ceny energie, nedostatek pracovníků a nadprůměrná regulatorní zátěž brzdí potenciál firem a omezuje jejich konkurenceschopnost. Je nutno koncepčně odstraňovat tyto bariéry na tuzemské i evropské úrovni a pomoci podnikům k dalšímu růstu a modernizaci. Například administrativním zjednodušením daňových odpočtů na výzkum a vývoj nebo zavedením analogické daňové podpory automatizace a robotizace. České firmy spíše zaostávají v digitální transformaci včetně umělé inteligence a toto je jedna z cest, jak zvyšovat výhodu ve vysoce konkurenčním prostředí,“ komentuje Milan Klempíř, ekonom-analytik Svazu průmyslu.
V posledních dnech byly zveřejněny také výsledky hrubého domácího produktu, který za loňský rok vzrostl podle předběžného odhadu o 2,5 %. „Výsledky ekonomiky jako celku taktéž představují výrazné zlepšení oproti předminulému roku a navíc růst HDP dosáhl téměř dvojnásobku průměru růstu eurozóny. Tato dynamika byla ale podpořena zejména domácí poptávkou – tedy spíše krátkodobějším faktorem ovlivněným mj. i kompenzací opatrnosti spotřebitelů v předchozích letech. Mezi faktory dlouhodobějšího růstu se řadí kromě dynamiky exportu například růst firemních investic – ty ale v minulém roce de facto stagnovaly. Svaz průmyslu proto apeluje například na zrychlení povolovacích procesů či na koncepční revizi investičních pobídek“, dodává Milan Klempíř.
