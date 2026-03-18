Konference TVIP 2026: Setkání odborníků na odpady, rizika a inovace

Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí (TVIP 2026) i letos nabídne bohatý program pro zájemce o aplikovaný výzkum a rizikový management. Počet přihlášených přednášek téměř dvojnásobně překonal loňský ročník, což potvrzuje rostoucí zájem odborné veřejnosti. Akce se vrací do jarního termínu (21.–23. dubna 2026) do Hustopečí, kde se přirozeně propojují vědecké poznatky, průmyslová praxe i potřeby veřejné správy.
Konference APROCHEM
- ročník je určen odborníkům na řízení rizik, bezpečnost a prevenci havárií.
- První den: Program zahájí nová koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2030 a zavedení systému Cell Broadcast v ČR. Následovat budou přednášky o extrémních meteorologických jevech, energetické bezpečnosti a technické stránce bezpečnosti – od radionuklidů v odpadech po využití AI při zpracování tísňových volání. Závěr dne otevře témata kyberbezpečnosti ve fotovoltaice a analýzu rizik u zdravotnického odpadu.
- Druhý den: Proběhne kurz pro úředníky samospráv „Zákon o prevenci závažných havárií, jeho souvislosti a aplikace v praxi“ (s osvědčením). Program obsáhne právní rámec agendy, systém krizového řízení i nakládání s utajovanými dokumenty.
Symposium ODPADOVÉ FÓRUM
Letošní jubilejní 20. ročník symposia je rozdělen do pěti klíčových sekcí:
- Radioaktivní odpady: Pozornost bude věnována monitoringu při nakládání s radionuklidy, přípravě hlubinného úložiště i perspektivním odpadům z jaderné fúze.
- Vedlejší produkty a odpady z potravinářství: Blok ukáže, jak proměnit vedlejší produkty v cenné suroviny. Zazní příspěvky o cirkulárním potenciálu odpadních vod, využití zbytků z jídelen pro anaerobní digesci či o upcyklaci pečiva.
- Odpady z recyklace a výroby automobilů: Sekce představí recyklaci plastů, skla a provozních kapalin z vozidel. Velkým tématem budou pneumatiky (pyrolýza) a bezpečný životní cyklus lithium-iontových baterií.
- Druhý život dřeva: Přednášky shrnou využití dřeva z demolic pro nové výrobky, izolace z dřevního recyklátu a rozvoj reuse přístupů v nábytkářství.
- Aktuální projekty: Závěr programu patří inovacím – od robotických systémů s AI pro třídění odpadů přes fluorescenční markery plastů až po odstraňování mikropolutantů (PFAS) z vod.
Jak se přihlásit
Přihlášky k účasti zasílejte do 31. 3. 2026. Podrobné anotace a registraci naleznete na www.tvip.cz. Účastníci symposia navíc získají speciální bonus v podobě výhodného ročního předplatného odborného časopisu Odpadové fórum.
