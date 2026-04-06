EU připravuje nový rámec pro obnovitelné zdroje po roce 2030

3. 4. 2026| zdroj: Hospodářská komora ČR

Evropská komise zahájila sběr podkladů pro nový legislativní rámec v oblasti obnovitelných zdrojů energie, který má nastavit směřování po roce 2030. Cílem je podpořit konkurenceschopnost, energetickou bezpečnost a dosažení klimatických cílů do roku 2040.

Evropská komise připravuje legislativní iniciativu zaměřenou na rozvoj energie z obnovitelných zdrojů v nadcházejícím desetiletí. Nový rámec má reagovat na potřebu výrazně zrychlit tempo jejich využívání – současný podíl obnovitelných zdrojů v EU dosahuje přibližně 25 %, což pro splnění cíle snížení emisí skleníkových plynů o 90 % do roku 2040 nebude dostačující.

Komise identifikuje několik klíčových bariér, které brání rychlejšímu rozvoji. Patří mezi ně nedostatečná kapacita a flexibilita energetických sítí, zpomalující se elektrifikace poptávky, vysoké investiční náklady zejména v oblasti vytápění a chlazení či komplikované a zdlouhavé povolovací procesy. Problémem zůstává také nízká konkurenceschopnost některých obnovitelných paliv a omezená dostupnost biomasy.

Připravovaný rámec má proto podpořit investice, zlepšit integraci obnovitelných zdrojů do energetického systému a usnadnit jejich využití napříč sektory včetně průmyslu. Důraz bude kladen i na zjednodušení regulace, podporu inovací a větší koordinaci na úrovni EU. Komise zároveň zahájila veřejnou konzultaci, která má přinést podklady pro finální podobu návrhu plánovaného na konec roku 2026.

