1/2026

Česká republika a Mongolsko posilují hospodářské partnerství i spolupráci v klíčových odvětvích

22. 5. 2026| zdroj: MPO0

Podpora společných projektů v oblasti těžebního průmyslu, energetiky, letectví, stavebnictví, životního prostředí či pracovní mobility byla hlavním tématem 9. zasedání Smíšeného výboru pro hospodářskou spolupráci mezi Českou republikou a Mongolskem, které se uskutečnilo na Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Českou delegaci vedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Jan Sechter, mongolskou stranu ministr pro rodinu, práci a sociální věci Tilyeukhan Aubakir.Obě delegace během jednání diskutovaly o nových příležitostech pro rozvoj obchodní a průmyslové spolupráce i o dalších možnostech posilování vzájemných hospodářských vztahů. Mezi hlavní témata patřily plánované i pokračující projekty českých firem v Mongolsku, zejména v oblasti těžby a zpracování nerostných surovin, energetiky, infrastruktury, ochrany životního prostředí a pracovních sil. Zasedání zároveň přispělo k vytyčení dalších strategických směrů česko-mongolské spolupráce.

Hospodářské vztahy mezi Českou republikou a Mongolskem posilují. Rok 2025 přinesl rekordní objem vzájemné obchodní výměny, který přesáhl 47 milionů amerických dolarů. Letos si obě země připomenou 60. výročí objevení ložisek v Erdenetu na severu Mongolska, na němž se významně podíleli českoslovenští geologové.

Česká republika vnímá Mongolsko jako důležitého partnera v asijském regionu. V minulém roce bylo mezi oběma zeměmi uzavřeno všeobecné partnerství a Česká republika byla zařazena mezi takzvané „třetí sousedy“ Mongolska. Důležitou součástí bilaterární spolupráce jsou především projekty zaměřené na rozvoj průmyslového potenciálu země, modernizaci infrastruktury a zvyšování životní úrovně obyvatel Mongolska.

