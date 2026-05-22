TRANSFER Danube po prvním roce: Projekt přináší první výsledky v monitoringu klimatických rizik pro zemědělství

Technická fakulta ČZU se podílí na mezinárodním projektu TRANSFER Danube, který pomáhá zemědělcům lépe reagovat na dopady klimatických změn. Po prvním roce realizace už projekt přináší konkrétní výsledky v oblasti agroklimatického monitoringu, fenologických pozorování i sdílení dat napříč podunajským regionem.
Partneři projektu jednali v Bulharsku
Na konci dubna se v bulharském Pazardžiku uskutečnilo setkání partnerů mezinárodního projektu TRANSFER Danube (InTeGRAted moNitoring System For agro-climatic risks within DanubE Region), spolufinancovaného z programu Interreg Danube Region Programme. Hostitelem byl bulharský projektový partner Association Centre for Sustainability and Economic Growth (CSEG). Konferenci zahájili organizátoři společně s vedoucím partnerem projektu, Národní meteorologickou správou Rumunska.
Technickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze na jednání reprezentovali Petr Šařec a Václav Novák z katedry využití strojů. Za přidruženého strategického partnera projektu, Zemědělský svaz ČR, se zúčastnil také Tomáš Gago.
První výsledky projektu budou již brzy pomáhat v praxi
První pracovní den byl věnován vyhodnocení dosavadního průběhu projektu a prezentaci výsledků dosažených během prvního roku realizace. Partneři představili pokrok v oblasti agroklimatického monitoringu, fenologických pozorování i monitoringu rizik souvisejících se změnou klimatu. Významným výsledkem projektu je také příprava e-platformy TRANSFER Danube, která bude sloužit jako moderní digitální nástroj pro sdílení odborných informací, indexů a dat sjednocených napříč zapojenými zeměmi.
Díky tomu bude možné agroklimatická rizika v podunajském regionu lépe porovnávat, vyhodnocovat a využívat získané poznatky při plánování adaptačních opatření. Platforma má pomoci zemědělcům získávat kvalitnější podklady pro rozhodování a zároveň nabídnout užitečné informace také širšímu okruhu uživatelů, například výzkumným institucím, odborným organizacím či dalším subjektům působícím v oblasti zemědělství a adaptace na změnu klimatu.
Diskuze partnerů se během jednání zaměřila také na další rozvoj monitorovacích nástrojů, komunikaci výsledků projektu a jejich praktické využití v zemědělské praxi. „Projekt TRANSFER Danube propojuje odborníky z napříč devíti zeměmi a umožňuje sdílet zkušenosti, data i konkrétní řešení pro adaptaci na změnu klimatu. Právě mezinárodní spolupráce je v této oblasti klíčová,“ uvedl Václav Novák z Technické fakulty ČZU.
Cílem je odolnější zemědělství připravené na změnu klimatu
Projekt TRANSFER Danube se zaměřuje na podporu připravenosti zemědělství na klimatické změny a na zavádění adaptačních opatření do praxe. Propojuje výzkumné organizace, odborné instituce i zemědělské partnery z podunajského regionu a vytváří společný systém pro monitoring agroklimatických rizik.
Hlavním cílem projektu je zlepšit dostupnost dat a moderních monitorovacích nástrojů, které pomohou lépe vyhodnocovat dopady extrémních projevů počasí, jako jsou sucho, vysoké teploty nebo výkyvy srážek. Díky tomu mohou zemědělci lépe plánovat své postupy a přijímat účinnější adaptační opatření. Součástí programu jednání byly také otázky projektového řízení, finančního plnění, reportingu, zajištění kvality i komunikačních a diseminačních aktivit, které mají zajistit efektivní přenos výsledků projektu směrem k odborné i zemědělské veřejnosti.
„Změna klimatu přináší stále častější extrémy počasí, které mají přímý dopad na zemědělskou produkci. Nejde jen o rostoucí teploty, ale také například o změny v rozložení srážek během roku. Přestože se celkové roční úhrny srážek dlouhodobě výrazně nemění, stále častěji se střídají delší období sucha s intenzivními srážkami. Díky monitoringu, sdílení dat a společnému výzkumu můžeme zemědělcům nabídnout kvalitnější podklady pro rozhodování i účinnější adaptační opatření,“ doplnil Václav Novák.
Komentáře