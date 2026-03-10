Náklady znečištění PFAS mohou být enormní, ukazuje nová studie

Evropská komise spočítala, kolik nás bude stát, pokud budeme pokračovat v současném stavu, zpřísníme limity a regulaci, nebo úplně ukončíme používání věčných chemikálií.
440 mld. eur do roku 2050
Evropská komise zveřejnila novou studii, která hodnotí společenské náklady na znečištění perfluoralkylovými a polyfluoralkylovými látkami (zkráceně PFAS) v Evropském hospodářském prostoru (EHP). PFAS, známé také jako věčné chemikálie, představují širokou skupinu syntetických látek, které se díky svým vlastnostem často používají v běžném spotřebním zboží i v průmyslových aplikacích. Zároveň jsou ale spojeny s vážnými riziky, protože se hromadí v životním prostředí, kde přetrvávají desítky let, a způsobují celou škálu negativních zdravotních účinků.
Nová studie přináší konzervativní odhad finančních dopadů znečištění PFAS. Pokud by současná úroveň kontaminace v Evropě pokračovala bez regulace až do roku 2050, náklady by dosáhly zhruba 440 miliard eur. Omezení úniků PFAS přímo u zdroje do roku 2040 by přitom ušetřilo kolem 110 miliard eur, zatímco samotné čištění znečištěné vody by vyšlo na více než 1 bilion eur.
Několik scénářů
Tento obsah je uzamčen
Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.
Komentáře