03/2025

Náklady znečištění PFAS mohou být enormní, ukazuje nová studie

10. 3. 2026| autor: Martina Jandusová0

zdroj: flickr.com

Evropská komise spočítala, kolik nás bude stát, pokud budeme pokračovat v současném stavu, zpřísníme limity a regulaci, nebo úplně ukončíme používání věčných chemikálií.

440 mld. eur do roku 2050

Evropská komise zveřejnila novou studii, která hodnotí společenské náklady na znečištění perfluoralkylovými a polyfluoralkylovými látkami (zkráceně PFAS) v Evropském hospodářském prostoru (EHP). PFAS, známé také jako věčné chemikálie, představují širokou skupinu syntetických látek, které se díky svým vlastnostem často používají v běžném spotřebním zboží i v průmyslových aplikacích. Zároveň jsou ale spojeny s vážnými riziky, protože se hromadí v životním prostředí, kde přetrvávají desítky let, a způsobují celou škálu negativních zdravotních účinků.

Nová studie přináší konzervativní odhad finančních dopadů znečištění PFAS. Pokud by současná úroveň kontaminace v Evropě pokračovala bez regulace až do roku 2050, náklady by dosáhly zhruba 440 miliard eur. Omezení úniků PFAS přímo u zdroje do roku 2040 by přitom ušetřilo kolem 110 miliard eur, zatímco samotné čištění znečištěné vody by vyšlo na více než 1 bilion eur.

Několik scénářů

