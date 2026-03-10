Aktuální nastavení taxonomie EU ohrožuje bezpečný průběh dekarbonizace. Svaz energetiky ČR volá po revizi pravidel

Svaz energetiky ČR (SEČR) v rámci probíhajících konzultací s Evropskou komisí varuje, že současná pravidla taxonomie komplikují realizaci odklonu od uhlí bez ohrožení bezpečnosti dodávek elektřiny či stability sítí. Aktuální nastavení evropské taxonomie podle svazu znevýhodňuje klíčové nízkoemisní zdroje a neodpovídá investiční realitě.
Upozorňuje zejména na zařazení jaderné energie mezi dočasné zdroje a nereálné termíny v oblasti plynové energetiky. Bez stabilizačních prvků v podobě nových plynových a jaderných zdrojů se přitom podle svazu tuzemská dekarbonizace energetiky neobejde.
„Zatímco oznámením skupiny Sev.en nabírá uzavírání uhelných elektráren v Česku na rychlosti, jejich nízkoemisní náhrada v podobě nových plynových a jaderných zdrojů je stále pouze ve stádiu příprav. Jednou z hlavních překážek realizace těchto projektů je i současná podoba taxonomie, která ignoruje legislativní lhůty, ekonomickou realitu i kapacity trhu. S Evropskou komisí chceme jednat o aktualizaci podmínek taxonomie, tak aby bylo možné získat financování pro nové jaderné bloky a plynové elektrárny,“ řekl Josef Kotrba, výkonný ředitel Svazu energetiky ČR.
V případě plynu chce SEČR upravit zejména termíny 2030 jako lhůtu pro získání stavebního povolení pro nové zdroje a 2035 jako termín pro plné nahrazení zemního plynu nízkoemisními variantami, jako je vodík či biometan. „Současné termíny jsou vzhledem k délce povolovacích procesů či reálných možností dodávek komponentů nesplnitelné. To jsou fakta, která investoři nemohou ovlivnit, stejně jako samotnou dostupnost vodíku a biometanu v potřebném množství. Dokud se i v těchto oblastech trh dostatečně nerozvine, je používání zemního plynu nevyhnutelné,“ upozornil J. Kotrba.
Jaderná energetika je podle SEČR v podmínkách České republiky nenahraditelnou, a proto i do budoucna klíčovou součástí tuzemského energetického mixu. V jejím případě svaz doporučuje buď trvalé zařazení souvisejících technologií mezi udržitelné investice, nebo posun aktuálních termínů taxonomie 2040 (existence plánu pro zprovoznění hlubinného úložiště jaderného odpadu) a 2045 (získání stavebního povolení pro zajištění financování) na roky 2060, respektive 2065.
Aktuálně je proces možné změny pravidel taxonomie na začátku. Evropská komise zatím pouze sbírala náměty v rámci tzv. call for evidence, které se SEČR účastnil. Zároveň svaz jedná o všech svých doporučeních s vládou ČR s cílem zaujmout jednotné stanovisko, hledat spojence napříč ostatními členskými státy a předjednat potřebné změny na úrovni Evropské komise před oficiálním otevřením související legislativy. Vzhledem k tomu, že jde o delegovanou legislativu, bude stěžejní vyjednat požadované změny ještě před oficiálním zveřejněním revize. K tomu by mělo dojít ve druhém čtvrtletí letošního roku.
„Musíme jednat teď, kdy se otevření taxonomie teprve připravuje, abychom měli ve správný moment připravené jasné stanovisko podložené odbornými argumenty a dostatek silných partnerů a spojenců na jejich prosazení,“ uzavřel J. Kotrba.
