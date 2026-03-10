Elektromobil jako energetická banka: rok 2026 bude ve znamení chytrého nabíjení a obousměrnosti

Rok 2025 potvrdil, že elektromobilita v Česku i Evropě již překonala fázi technologické novinky a stala se běžnou součásti domácností. Rok 2026 však přináší zásadní posun: elektromobil už není jen dopravní prostředek, ale stává se aktivním prvkem domácí energetiky. Podle společnosti Electree, dodavatele zelené energie a chytrých technologií, bude rok 2026 ve znamení chytrého nabíjení, automatizace a nástupu obousměrného využití baterií.
„Do roku 2025 byla nabíječka často jen zásuvkou. V roce 2026 už nepůjde jen o to mít wallbox, ale o to, kdy a jak nabíjet, a to ideálně v návaznosti na výrobu z fotovoltaiky a spotřebu domácnosti. Největší rozdíl v nákladech dnes totiž tvoří chytré řízení,“ říká Ruben Marada, spoluzakladatel společnosti Electree.
Rok 2025: využívání spotových tarifů a integrace elektrovozů
Uplynulý rok byl charakteristický růstem počtu domácností využívajících spotové tarify, kde se cena elektřiny mění každých 15 minut. Stále více majitelů elektromobilů tak začalo řešit nejen kolik stojí nabití auta, ale především kdy jej nabíjet. Současně se elektromobil přirozeně stal největším flexibilním spotřebičem a zároveň úložištěm v domě – s baterií o kapacitě 60 až 80 kWh, tedy šestkrát až osmkrát větší než běžné domácí bateriové úložiště (to obvykle mívá kolem 10 kWh). To zásadně mění způsob, jakým lze energii v domácnosti řídit.
Rok 2026: nástup obousměrnosti (V2G, V2H)
Klíčovým trendem letošního roku bude obousměrné využití baterie elektromobilu, označované jako V2G (Vehicle-to-Grid) a V2H (Vehicle-to-Home). Legislativa i technické normy již umožňují, aby vybrané novější modely aut nejen energii odebíraly, ale také ji vracely zpět – do domácnosti nebo do sítě.
„Auto dnes stojí v průměru 90 % času zaparkované v garáži. Je škoda, aby baterie takové kapacity byla pasivní. Vnímáme ji jako aktivní prvek, v podstatě jako energetickou banku,“ vysvětluje spoluzakladatel společnosti Electree a dodává: „Praktický scénář je jednoduchý. Majitel přijede domů kolem 17. hodiny, kdy je elektřina nejdražší. Namísto okamžitého nabíjení může systém využít energii z baterie vozu pro pokrytí večerní špičky domácnosti – vaření, svícení nebo provoz spotřebičů. Naopak v noci nebo v poledne, kdy je elektřina levná či přebytková z fotovoltaiky, se vůz automaticky dobije do plna a za zlomek ceny.“
Elektromobil jako mobilní zásuvka
Navíc lze elektrovůz využívat jako mobilní zásuvku v terénu. Technologie V2L (Vehicle-to-Load) mění elektromobil na pojízdnou powerbanku, kdy lze napájet externí elektrická zařízení (230 V) přímo z trakční baterie vozu, s výkonem okolo 3,6 kW. To stačí pro kempování, práci s nářadím nebo nouzové napájení domácnosti.
Smart charging jako nový standard
Dle Electree dosud klienti často začínali otázkou, jaký wallbox si pořídit. V roce 2026 je však důležitější jiná otázka: jak celé nabíjení řídit. Elektromobilita se stále těsněji propojuje s domácí energetikou a klíčovými tématy jsou smart charging, řízení výkonu a automatizace. „Chytré nabíjení dnes znamená reagovat na aktuální cenu elektřiny, výkon dostupný v domě i kapacitu hlavního jističe. Správně nastavený systém dokáže zabránit přetížení a výpadkům bez nutnosti navyšovat rezervovanou kapacitu, což domácnostem šetří další fixní náklady. Zároveň umožňuje maximálně využít výrobu z fotovoltaiky a minimalizovat přetoky do sítě,“ popisuje Ruben Marada. Podle zkušeností společnosti v rámci tarifu Electree Drive může správně řízené nabíjení v kombinaci se spotovým tarifem a fotovoltaikou snížit náklady na provoz elektromobilu oproti neřízenému nabíjení ve špičce.
Automatizace místo ručního přepínání
Dalším výrazným trendem je důraz na jednoduchost. Uživatelé nechtějí ručně přepínat režimy nebo sledovat spotové ceny elektřiny. Chtějí nastavit pravidla a mít jistotu, že systém sám optimalizuje provoz podle předem daných priorit – například nejnižší ceny, maximální soběstačnosti nebo připravenosti vozu na ranní odjezd.
„Naším cílem je, aby se technologie v domácnosti chovala jako autopilot. Sama sbírá data, vyhodnocuje je a optimalizuje provoz bez toho, aby se z uživatele musel stát odborník na energetiku. O to, aby se například elektroauto nabíjelo přesně v tu nejvýhodnější chvíli, se stará naše chytré řízení Electree Pulse,“ uvádí Ruben Marada.
Výhled trhu pro rok 2026
Elektromobilita směřuje k větší flexibilitě, dynamickým tarifům a aktivnímu zapojení domácností do řízení energetické soustavy, a to pak může mít velký vliv na účty za energie. Obousměrné technologie, práce s flexibilitou a integrace elektromobilu do domácí energetiky budou postupně zvýhodňovat ty, kteří mají systém připravený na aktivní řízení.
Rok 2026 tak podle Electree nebude jen o dalším růstu počtu elektromobilů, ale především o změně jejich role. „Elektromobil se stává centrálním prvkem domácí energetiky. A ten, kdo jej dokáže chytře řídit, získá výraznou konkurenční výhodu v podobě nižších nákladů a vyšší energetické nezávislosti,“ uzavírá spoluzakladatel společnosti Electree.
