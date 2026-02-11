Sedimenty z rekonstrukcí rybníků: ekologické riziko a skrytá finanční zátěž pro obce

Rekonstrukce obecních rybníků často skrývá nečekané náklady. Sedimenty, které se při odbahnění vytěží, mohou obsahovat rizikové látky a výrazně ovlivnit rozpočet stavby. Obce proto musí už ve fázi přípravy projektu počítat s chemickou analýzou sedimentů a s možnými scénáři jejich dalšího využití nebo likvidace – a to i v případech, kdy je projekt financován z dotačních titulů.
Skryté náklady
V Česku pokračují dotační programy zaměřené na rekonstrukci a odbahnění rybníků. Národní program „Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže – 2. etapa“ podporuje výstavbu, obnovu i odbahnění vodních ploch o výměře několika hektarů, krajské programy se zaměřují i na menší nádrže.
