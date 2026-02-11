03/2025

Zahájení činnosti Národní platformy pro financování energetické účinnosti

11. 2. 2026| zdroj: MPO0

Byla ustavena Národní platforma pro financování energetické účinnosti, která je součástí Evropské koalice pro financování energetické účinnosti.

Dne 14. října 2025 se uskutečnilo první ustavující setkání Národní platformy pro financování energetické účinnosti, čímž byla oficiálně zahájena její činnost. Platforma je součástí Evropské koalice pro financování energetické účinnosti (European Energy Efficiency Financing Coalition), jejíž cílem je mobilizovat soukromé financování energetické účinnosti. 

V současné době MPO připravuje technické pracovní skupiny, jejichž činnost plánujeme zahájit během první poloviny roku 2026. Tyto skupiny budou klíčové pro koordinaci projektů a podporu implementace efektivních finančních mechanismů v oblasti energetické účinnosti.

Více informací o iniciativě Evropské komise najdete zde.

