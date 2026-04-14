Březen 2026 v Česku: nadprůměrné teploty, podprůměrné srážky a pokračující tlak na vodní zdroje

Letošní březen na území ČR hodnotíme jako teplotně nadnormální a srážkově podnormální měsíc. Průměrná měsíční teplota vzduchu 5,2 °C byla o 2,0 °C vyšší než normál 1991–2020. V řadě průměrných březnových teplot od roku 1961 se březen 2026 řadí jako 11. až 12. nejteplejší společně s rokem 2012.
Vůbec nejvyšší březnová průměrná teplota 7,0 °C byla zaznamenána v mimořádně teplém březnu 2024 a naopak nejnižší −2,5 °C v roce 1987. Srážkově měsíc březen hodnotíme jako podnormální. V průměru na našem území spadlo 19 mm srážek, což představuje 41 % normálu 1991–2020. Jedná se tak o 5. nejsušší březen zaznamenaný na území ČR od roku 1961.
V průměru na našem území spadlo 19 mm srážek (41 % srážkového normálu 1991–2020). Průměrná délka slunečního svitu na území ČR byla tento měsíc 174,0 hodiny, což činí 139 % normálu 1991–2020. V březnu se průměrná denní teplota vzduchu na území ČR po většinu měsíce pohybovala nad hodnotou normálu. Delší období s teplotou pod hodnotou normálu nastalo až koncem měsíce. Toto období přineslo citelné ochlazení a maximální denní teploty vzduchu na mnoha stanicích byly méně než 10 °C. Na některých horských stanicích byl celodenní mráz.
Více srážek spadlo na východě našeho území. Průměrný srážkový úhrn na území Moravy a Slezska byl 29 mm (64 % normálu), zatímco na území Čech pouze 14 mm (30 % normálu). V první polovině měsíce bylo srážek málo. Nejvíce srážek spadlo koncem měsíce. Srážky v březnu byly dešťové, smíšené i sněhové. Na konci měsíce byla sněhová pokrývka pouze v nejvyšších polohách na hor.
Z odtokového hlediska byl březen u českých i moravských povodí podprůměrný až silně podprůměrný. Nejvíce vody odteklo Dyjí (70 % QIII) a Olší (53 % QIII), méně vody odteklo Odrou (49 % QIII), Labem (43 % QIII), Moravou (41 % QIII) a nejméně Vltavou (35 % QIII). Celkově byly průměrné březnové průtoky nejčastěji v rozmezí od 30 do 65 % QIII, v povodí Dyje se některé toky vyskytovaly i lehce nad 110 % QIII. V březnu již nebylo na tocích zaznamenáno ovlivnění ledovými jevy, vyskytlo se však dosažení 1. stupně povodňové aktivity na Bělé v Boskovicích pod přehradou, což bylo způsobeno řízenou manipulací na přehradě. Vzhledem k absenci výraznějších srážek začalo přibývat hlásných profilů (kategorie A + B) s průtoky menšími než 25 % QIII, které indikují hydrologické sucho.
Celkový stav hladiny v mělkém oběhu se zhoršil na mírně podnormální, vydatnost pramenů se zmenšila na silně podnormální. Stav hladiny hlubokých vrtů se zhoršil na mimořádně podnormální. V porovnání s 30letým průměrem 1991–2020 byly v březnu zhoršené rozptylové podmínky. Březnová hodnota celorepublikových měsíčních průměrů koncentrací PM10 a PM2,5 byla v roce 2026 čtvrtá nejvyšší, resp. třetí nejnižší za období 2016–2026.
