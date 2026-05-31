Monitoring průmyslové ekologie | 23. - 29. 5. 2026

MONITORING 23. - 25. 5. 2026
Odpady:
Evropa zastaví vývoz plastů mimo OECD. Recyklační trh čeká velká změna
| Prumyslovaekologie.cz |
EU od roku 2026 zakáže vývoz plastového odpadu mimo OECD. Regulace má přinutit členské státy, aby převzaly odpovědnost za vlastní odpad, jisté je ale hlavně to, že se zásadně změní globální toky odpadu.
Český průmysl i obchod žádají odklad unijní obalové legislativy, iniciovali celoevropskou výzvu
| Prumyslovaekologie.cz |
Zástupci českého obchodu a průmyslu varují před vážnými komplikacemi spojenými s blížícím se začátkem účinnosti nového evropského nařízení o obalech a obalových odpadech.
Ministr Červený si zálohování PET lahví umí představit v jediném případě
| iDNES.cz |
Ministr životního prostředí za Motoristy sobě Igor Červený je skeptický k možnosti povinného zálohování PET lahví. „Když zavedeme bezmyšlenkovitě zálohovací systém, může se stát, že odejmeme obcím peníze, které používají na fungování ekodvorů,“ řekl ve Sněmovně.
Časovaná bomba – spalovny nestíhají likvidovat nebezpečný odpad
| Epochtimes.cz |
Česká republika by měla podle evropské i národní legislativy spalovat všechen nebezpečný odpad, který tepelně zlikvidovat jde. Problém je však v tom, že není kde.
Ovzduší:
Události: Emise klesají, ale zatím ne dost
| CT24.cz |
Události: Emise klesají, ale zatím ne dost.
Na ministerstvo spadla další žaloba kvůli ovzduší
| CT24.cz |
Na ministerstvo spadla další žaloba kvůli ovzduší.
Energie:
Původní dodavatel fotovoltaiky skončil? Solární asociace radí, kde hledat pomoc
| Prumyslovaekologie.cz |
Nedokončená fotovoltaická elektrárna nebo problémy s jejím servisem mohou být pro domácnosti i firmy velmi nepříjemnou zkušeností. Zejména když původní instalační nebo servisní firma ukončí činnost, zkrachuje nebo přestane komunikovat.
Královéhradecký kraj zaslal připomínky k návrhu akceleračních zón pro větrnou energetiku
| Komunalniekologie.cz |
Královéhradecký kraj odeslal připomínky k návrhu změny územního rozvojového plánu, která se týká vymezení takzvaných akceleračních oblastí pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Na území kraje je navrženo pět akceleračních oblastí celostátního významu pro větrné elektrárny.
Turek tvrdí, že plánovaná vodní elektrárna uživí celý Děčín. Je to úplný nesmysl
| Novinky.cz |
Vodní elektrárna, která by sama uživila celý Děčín. Tak zněla slova vládního zmocněnce pro Green Deal Filipa Turka, který se vydal na lodi po Labi a představil národu plánovanou vodní elektrárnu u plavebního stupně Děčín. Jaký je skutečný plán na výrobu energie?
Historický milník: V roce 2025 bylo poprvé zprovozněno přes 100 GW nových bateriových úložišť
| oEnergetice.cz |
Globální boom bateriových úložišť pokračoval i v roce 2025, kdy byla dokonce poprvé překonána hranice 100 GW nově zprovozněného instalovaného výkonu. Podle analýzy byla více než polovina nového výkonu zprovozněna v Číně.
Italská debata o návratu jádra oživuje démony minulosti
| Hrot24.cz |
Italská premiérka Giorgia Meloniová chce po desítkách let znovu otevřít cestu k jaderné energii a posílit energetickou bezpečnost země. Její plán ale naráží na hlubokou nedůvěru veřejnosti i složitý politický systém.
Voda:
Vodu čerpá Zoo Plzeň z řeky Mže i z vrtů. Spotřebu monitoruje a řídí automatický systém
| iROZHLAS.cz |
I stovky hektolitrů vody mohou kvůli skrytým poruchám nenápadně odtéct z vodovodních rozvodů během několika hodin. Právě takové úniky ale teď v Plzni v reálném čase odhaluje nový, chytrý systém.
Kolik budou stát investice do čističek odpadních vod? Rozhodne se brzy
| iDNES.cz |
Za stočné si lidé v následujících letech nejspíš připlatí. Ačkoliv v posledních letech ceny vzrůstaly, do budoucna bude nutné alespoň z části zaplatit investice na nové čistírny odpadních vod, které zvládnou u větších měst vyčistit i tzv. mikropolutanty.
Jičín posílí hlavní přivaděč vody, který ochrání stabilní zásobování města
| Nase-voda.cz |
Jičínská Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s. připravuje obnovu páteřního vodovodního přivaděče pro město Jičín a blízké okolí. Přívod se nachází mezi vodojemem Zebín a kasárnami a vede lipovou alejí.
Bobří útok na Hané. Odolné hráze zvyšují hladinu vody, lidem teče do sklepů
| iDNES.cz |
Sotva mu nechtěnou hráz pracně zbouráte, bobr ji za jedinou noc postaví znovu. Na vodním toku Nemilanka v Olomouci škodí tito hlodavci okolním pozemkům. Bojovat proti nim je ale obtížné, jsou totiž chránění zákonem.
Životní prostředí:
TRANSFER Danube po prvním roce: Projekt přináší první výsledky v monitoringu klimatických rizik pro zemědělství
| Prumyslovaekologie.cz |
Technická fakulta ČZU se podílí na projektu, který pomáhá zemědělcům lépe reagovat na dopady klimatických změn. Po prvním roce realizace už projekt přináší konkrétní výsledky.
Metrostav bude muset nefinanční report zveřejnit až za rok 2027, letos už přitom vydal třetí
| Ekonews.cz |
Ekonews se v anketě mezi tuzemskými firmami ptají, jaké má jejich podnikání dopad na životní prostředí a jaké mají zkušenosti s vytvářením nefinančních zpráv.
Česko v OSN jako jediné z EU nesouhlasilo s klimatickou rezolucí
| CT24.cz |
Česko jako jediný stát Evropské unie nesouhlasilo s rezolucí Valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při středečním hlasování se zdrželo, uvádí OSN.
Nanoplasty mohou poškozovat plíce, varují vědci z Akademie věd
| Hrot24.cz |
Ultrajemné polystyrenové nanoplasty dokážou pronikat do ochranné vrstvy plic, změnit její strukturu a oslabit její ochrannou funkci.
Průmysl:
EU zpřísňuje ochranu ocelového trhu: kvóty dolů o 47 %, cla nahoru na 50 %
| Prumyslovaekologie.cz |
Evropský parlament schválil drtivou většinou nové nařízení o ochranných opatřeních pro ocelářský trh. Nová legislativa má chránit evropský ocelářský průmysl před negativními dopady globálního přebytku výrobních kapacit.
„Čínský parní válec“ drtí evropský průmysl. Brusel chystá tvrdý zásah
| Hrot24.cz |
Postoj Berlína byl dosud opatrný kvůli silným obchodním vazbám na Peking. Rostoucí ztráty pracovních míst a tlak na průmysl ale mohou Německo přimět k větší otevřenosti vůči přísnější evropské obchodní politice.
Green Deal, byrokracie, regulace EU a drahé energie. Zajíček popsal, co dusí Česko
| Hrot24.cz |
České firmy podle něj čelí stále větším překážkám a stát zapomíná, kdo vytváří prosperitu země. „Prosperita této země nevzniká na úřadech ani v legislativních procesech. Vzniká ve firmách, aktivitami podnikatelů a prací jejich zaměstnanců,“ říká Zajíček.
MONITORING 26. 5. 2026
