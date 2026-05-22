Evropa zastaví vývoz plastů mimo OECD. Recyklační trh čeká velká změna

EU od roku 2026 zakáže vývoz plastového odpadu mimo OECD.Regulace má přinutitčlenské státy, aby převzalyodpovědnost za vlastní odpad,jisté jealehlavně to, že se zásadně změní globální toky odpadu.
Snížit vývoz do zemí, které nejsou schopny udržitelně nakládat s odpadem, má nové Nařízení o přepravě odpadů (EU) 2024/1157. Od 21. listopadu 2026 bude zcela zakázán export všech plastových odpadů, nejen nebezpečných nebo obtížně recyklovatelných, do zemí mimo OECD.
Aby se státy i firmy mohly na úplný zákaz připravit, zavádí nařízení přechodné období od 21. května 2026 do 21. listopadu 2026. V této době je možné vyvážet do zemí mimo OECD pouze nerecyklovatelné plasty kódu B3011, a to výhradně na základě notifikace.
Zákaz bude platit minimálně 2,5 roku. Po 21. květnu 2029 mohou země mimo OECD požádat Evropskou komisi o zařazení na seznam států, které mohou plastový odpad přijímat. Musí ale prokázat, že jsou schopny plastový odpad zpracovávat environmentálně bezpečným způsobem.
Dramatický nárůst
